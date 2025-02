Maria Rita Londei investita mentre attraversava sulle strisce: 81enne indagata per omicidio stradale

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Maria Rita Londei la donna di 74 anni morta ieri dopo essere stata investita da una 81enne in via delle Milizie a Roma, all'incrocio con via Otranto. L'anziana alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermata a prestare soccorso ma nulla si è potuto fare per la vittima, morta praticamente sul colpo subito dopo l'impatto con l'auto. Inutile ogni soccorso da parte degli operatori sanitari del 118, che hanno potuto solo coprire la salma in attesa del trasporto in ospedale. La donna alla guida della Panda è stata denunciata per omicidio stradale.

Maria Rita Londei abitava poco distante dal luogo dell'incidente. Era andata a fare la spesa e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con le buste, quando è stata travolta dalla donna alla guida dell'auto, che non si sarebbe accorta della sua presenza in mezzo alla strada. Quando è scesa dal veicolo e ha visto il corpo senza vita della 74enne si è sentita male, ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per portarla in ospedale. Qui è stata sottoposta, oltre ad accertamenti per sincerarsi delle sue condizioni di salute, sia per sottoporla ai test alcolemici e tossicologici che vengono svolti da prassi in questi casi.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. I vigili urbani vogliono anche capire se la donna possedesse ancora i requisiti necessari per avere la patente, che alla sua età deve essere rinnovata ogni due anni. Accertamenti sono in corso anche per capire se fosse al cellulare al momento dell'incidente e per questo non si sia accorta della signora che stava attraversando la strada.