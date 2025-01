video suggerito

Investita da un'auto mentre attraversa la strada, morta 74enne: chiusa via delle Milizie Una donna di 74 anni è morta oggi alle 13 dopo essere stata investita da una Fiat Panda in via delle Milizie a Roma. Sul posto la Polizia Locale, la strada è stata chiusa.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia a Roma, in via delle Milizie, nel quartiere Prati. Una donna di 74 anni è morta intorno alle 13 dopo essere stata investita da un'auto all'altezza del civico 124. Alla guida della vettura, una Fiat Panda, un'anziana di 81 anni che si è subito fermata a prestare soccorso. Per la signora però, non c'è stato nulla da fare: nonostante l'arrivo dei soccorsi e del personale del 118 è deceduta subito dopo lo schianto.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale I Gruppo Prati. Via delle Milizie è stata temporaneamente chiusa da viale Angelico a largo Trionfale per i rilievi, mentre l'auto sarà sequestrata per condurre ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni la 74enne stava attraversando la strada quando è stata travolta dalla Fiat Panda. Da capire se stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o poco distante, e la velocità alla quale procedeva l'81enne alla guida, che non si sarebbe accorta della donna che passava. Molto probabilmente, come accade sempre in questi casi, la conducente sarà indagata per omicidio stradale, oltre a essere sottoposta in ospedale ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe.

La donna alla guida della macchina non avrebbe riportato ferite, anche se è sotto shock per l'accaduto. Sarà ascoltata dai vigili urbani in modo da chiarire la dinamica del sinistro e capire come sia stato possibile che abbia travolto la donna senza vederla o riuscire a fermarsi. Non è esclusa una distrazione o un malore, che possano averle fatto perdere la prontezza di frenare il veicolo.