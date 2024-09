video suggerito

Maria Emanuela Bruni è la nuova presidente del Maxxi di Roma Il CdA del Maxxi ha nomitato ufficialmente la nuova presidente: è Maria Emanuela Bruni. La nomina arriva dopo il nuovo incarico di Alessandro Giuli a ministro della Cultura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Maria Emanuela Bruni è la nuova presidente del Maxxi di Roma. Ora è ufficiale: assume la reggenza dopo la nomina di Alessandro Giuli a ministro della Cultura. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maxxi, che si è riunito oggi, mercoledì 11 settembre 2024. Ad incontrarsi per discutere sul fututo del Museo nazionale delle arti del XXI secolo sono stati i consiglieri Francesca Barbi Marinetti, Maria Emanuela Bruni, Raffaella Docimo, Nicola Lanzetta. Bruni ne assume la reggenza dopo la rincuncia al ruolo da parte di Raffaella Docimo. La professoressa infatti non può assumere l'incarico in quanto ha dichiarato la propria indisponibilità a svolgerne le funzioni perché è già professoressa ordinaria a tempo pieno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Così il CdA del Maxxi, dopo aver preso atto delle norme statutarie, che prevedono che le funzioni del presidente vengano assunte dal consigliere più anziano, ovvero la professoressa Docimo, ma non essendo possibile per lei, al suo posto se ne occupa Maria Emanuela Bruni. Le cariche di segretario generale e direttore artistico della Fondazione restano invariate fino all'elezione del nuovo presidente. "Il Consiglio di Amministrazione ha voluto altresì esprimere il proprio ringraziamento alla professoressa Docimo, che continuerà a ricoprire il ruolo di membro del CdA con la stessa attenzione e l’impegno dimostrato nei confronti del Maxxi, garantendo costante e prezioso supporto fin dall’anno della sua inaugurazione nel 2010" fanno sapere dal CdA del Museo.

Il lavoro del Maxxi e del suo personale procede regolarmente con il programma. Fissata per domanic'è l’inaugurazione della quarta edizione di Performative, festival internazionale di performance d’arte, danza, musica e teatro, che si svolgerà fino a sabato 14 settembre al Maxxi L'Aquila.

Chi è Maria Emanuela Bruni

Maria Emanuela Bruni è nata nel 1960 ed originaria dei Castelli Romani. Fa parte del CdA del Maxxi, è una storica dell’arte e giornalista, con una lunga carriera ed esperienza istituzionale. È stata la prima donna, nel 2008, a guidare il Cerimoniale di Palazzo Chigi.