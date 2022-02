Marco Simone, incidente alla rotonda di via Casal Bianco: traffico paralizzato fino alla Tiburtina L’incidente è avvenuto nella notte alla rotonda tra via di Casal Bianco e via di Marco Simone. Traffico paralizzato fino a via Tiburtina.

A cura di Natascia Grbic

Un incidente avvenuto questa notte ha paralizzato il traffico su via di Casal Bianco, nel territorio di Marco Simone. La strada è stata chiusa per i rilievi delle forze dell'ordine in entrambe le direzioni fino a via Tiburtina. Al momento non è ancora noto quando la strada sarà riaperta al traffico e si potrà tornare alla normale circolazione. Secondo le prime informazioni, il sinistro sarebbe avvenuto nei pressi della rotonda con via Marco Simone questa notte, ma le ripercussioni sul traffico continueranno anche questa mattina, almeno fino a quando i rilievi non saranno terminati e la strada nuovamente rimessa in sicurezza. Poche le informazioni disponibili in questo momento: non è chiaro quanti veicoli siano coinvolti nell'incidente e quante persone siano rimaste ferite. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili nelle prossime ore.

Circolazione bloccata in interna sul Grande Raccordo Anulare

Quello avvenuto stanotte non è l'unico incidente che sta creando problemi alla viabilità cittadina. Ci sono disagi sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna a causa della momentanea chiusura al traffico per un incidente avvenuto all'altezza dell'A24. Le code partono da via Nomentana. Ripercussioni ci sono anche sull'A24 Roma – Teramo per le difficoltà d'immissione delle macchine sul Grande Raccordo Anulare nella carreggiata interna, mentre in esterna si registra traffico tra la via Casilina e l'A24. Traffico anche su via Salaria e Settebagni. Al momento non è nota la gravità dell'incidente avvenuto sul GRA, quante vetture siano coinvolte e quante persone siano rimaste ferite. Sul posto, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.