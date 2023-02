Marco Mengoni, la sua Ronciglione si riunisce a teatro per fare il tifo per la vittoria a Sanremo Il Comune di Ronciglione ha organizzato una serata al teatro comunale del paesino in provincia di Viterbo per seguire la finale di Sanremo 2023 e fare il tifo per Marco Mengoni (nato e cresciuto proprio a Ronciglione).

A cura di Enrico Tata

È il super favorito per la vittoria finale di Sanremo 2023, la Snai lo quota a 1,50, nettamente al primo posto nella classifica dopo tre puntate. E la sua Ronciglione si prepara a fare il tifo per lui, Marco Mengoni, in vista della serata conclusiva del festival in programma sabato 11 febbraio. Per l'occasione è stata organizzata una visione collettiva al Teatro comunale Ettore Petrolini. L'ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria fino all'esaurimento dei 255 posti disponibili. "Quando Marco Mengoni chiama, Ronciglione risponde!Ancora incantati dall'esibizione di ieri sera a Sanremo del nostro concittadino Marco Mengoni, siamo felici di invitare i cittadini all'evento organizzato dal Comune di Ronciglione per condividere tutti insieme l'emozione dell'ultima serata del Festival e fare il tifo per Marco. 𝐅𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨, 𝐑𝐨𝐧𝐜𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐞 è 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐞", si legge sulla pagina Facebook del piccolo comune a Nord di Roma.

Lo stesso Mengoni ha ricordato, in un'intervista al Tgr Lazio, le serate passate a guardare Sanremo da bambino, insieme ai genitori, nella loro casa di Ronciglione, "che questi giorni è molto occupata per lo storico carnevale. Ma mi stanno seguendo, però sono molto impegnati. Il carnevale mi manca tantissimo, mi fa commuovere. Voglio portare un po' di carnevale sul palco di Sanremo". Ronciglione è un piccolo comune di 8mila abitanti in provincia di Viterbo, nei pressi del lago di Vico. È uno dei borghi medioevali più belli d'Italia. Il paesino è famoso per il suo carnevale, una tradizione che va avanti fin dal 1600.

Marco Mengoni è nato il 25 dicembre del 1988. Il papà Maurizio era autista di pullman e spesso era lontano da casa, ma adesso ha un suo negozio di gastronomia proprio a Ronciglione. "Adesso fa la pasta, supplì, lasagne: ha un negozio a Ronciglione. Quando ero piccolo lavorava in una ditta di autobus da turismo, lontano da noi. Poi ho cominciato a pronunciare la parola papà e si è reso conto che doveva starci vicino. Si è licenziato e ha cominciato a fare un sacco di cose, l’ultima è la gastronomia", ha raccontato Marco nel corso di un'intervista.