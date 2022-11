Manifestazioni a Roma: strade chiuse, divieti di sosta e linee bus deviate oggi 4 novembre A piazza Venezia sono più di 26 le linee dei bus deviate venerdì 4 novembre, molte le strade chiuse: divieti di sosta anche in largo Bernardino da Feltre.

A cura di Beatrice Tominic

Venerdì intenso nella capitale dove questa mattina sono molteplici le manifestazioni e i cortei in tutta la città: molte le strade chiuse e linee bus deviate nel centro romano. Se la manifestazione dei vigili del fuoco prevista in piazza dell'Esquilino è stata revocata, gli altri appuntamenti organizzati per oggi sono confermati, nonostante le condizioni meteo previste per oggi diallerta gialla per il maltempo.

Piazza Venezia bloccata: modifiche alla circolazione e bus deviati

In occasione della cerimonia all'Altare della Patria e in via dei Fori Imperiali per la Giornata dell'Unità nazionale e della Festa delle Forze Armate, già dalla scorsa notte sono scattate modifiche alla viabilità su piazza Venezia e fra le vie circostanti.

Già da stanotte, a partire dalle 00.30, sono scattati i divieti di sosta. Le zone interessate da questa prima modifica sono:

piazza Venezia;

via del Plebiscito;

via del Teatro di Marcello (solo lato Vittoriano, nel tratto compreso tra la Scalinata del Campidoglio e piazza Venezia);

piazza di San Marco; piazza della Madonna di Loreto;

via dei Fori Imperiali (tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci);

via Ventiquattro Maggio;

largo Magnanapoli;

via Quattro Novembre;

via Mazzarino ( tratto compreso tra via Ventiquattro Maggio e via Nazionale).

Dalle 7 di oggi (e per tutta la mattinata), alcune strade sono state chiuse al traffico. Si tratta di:

piazza Venezia;

via dei Fori Imperiali (tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci);

piazza della Madonna di Loreto;

via del Teatro di Marcello (sola direttrice da vico Jugario a piazza Venezia);

piazza di San Marco; piazza dell’Ara Coeli.

Chiusure alla circolazione previste anche su via Nazionale, via IV Novembre, e via Cesare Battisti e, dalle 7.30, anche nell'area adiacente il Palazzo del Quirinale: nello specifico nell'intersezione via delle Quattro Fontane/via del Quirinale, via della Dataria, largo Magnanapoli, via Quattro Novembre.

Le linee di autobus deviate, o a percorso limitato, invece, sono 26. Oltre alla linea 119, che sarà sospesa da inizio servizio fino alle 11,30, le altre coinvolte sono:

H,

30,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

80,

81,

83,

85,

87,

117,

118,

160,

170,

492,

628,

715,

716,

781,

916.

Corteo degli studenti davanti al Ministero dell'Istruzione

Nella tarda mattinata, invece, a Trastevere, a Largo Bernardino da Feltre, gli studenti del liceo Giordano Bruno hanno indetto una manifestazione sul tema dell'edilizia scolastica e il diritto allo studio: si attende la presenza di circa due centinaia di studenti. Dalle ore 8, per favorire la manifestazione, sono attivati divieti di sosta in largo Bernardino da Feltre.

Festival del cioccolato: strade chiuse anche all'Eur

Strade chiuse anche all'Eur, stavolta per un dolce motivo: la Festa del cioccolato in viale Europa. Per l'occasione sarà chiusa la strada nel tratto compreso tra viale Tupini e viale Pasteur. Modifiche anche al percorso di alcune linee di autobus, le Atac 31 e 780 e la 771 di Roma Tpl.