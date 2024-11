Manifestazioni a Roma sabato 16 novembre, orari e i percorsi dei cortei: strade chiuse e bus deviati

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Domani, sabato 16 novembre, sono previste a Roma tre manifestazioni: la Street Parade per il clima, promossa da diverse associazioni e spazi sociali, il corteo per la Palestina organizzato dall'Udap, l'Unione Democratica Arabo Palestinese. Ci sarà poi un terzo corteo nel quartiere di Torre Spaccata. Il primo comincerà alle ore 15, partirà da Piazza Vittorio per arrivare all’EX SNIA in via Prenestina. Il secondo partirà alle 15 da piazza delle Camelie e arriverà a largo Agosta. La manifestazione di Torre Spaccata comincerà alle 14 per terminare alle 20, e si svolgerà da via Filippo Serafini fino a via Massenzio Masia.

Per l'occasione, sono ovviamente previste delle modifiche alla viabilità cittadina, oltre a possibili deviazioni dei bus Atac. Qui di seguito, tutti i cambiamenti alla circolazione che saranno apportati al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni.

Manifestazione Climate Pride a Roma, orari e percorso della street parade

Il Climate Pride a Roma è organizzato da diverse associazioni ambientaliste e spazi sociali. "Il Climate Pride è una chiamata collettiva a cambiare rotta – si legge nel comunicato che lancia la manifestazione – invita a ridiscutere l’attuale sistema economico, che continua a sfruttare le risorse del pianeta, generando guerre e diseguaglianze. Percorreremo le strade di Roma per rivendicare una transizione ecologica che parta dalle comunità e dai territori, valorizzando fonti rinnovabili, riducendo i consumi e promuovendo un’economia circolare basata su processi decisionali inclusivi".

La manifestazione comincerà alle 15 e partirà da piazza Vittorio, per poi proseguire per via Conte Verde, via Santa Croce in Gerusalemme, via Statilia, piazza di Porta Maggiore, piazzale Labicano, via Casilina, piazza del Pigneto, via L'Aquila e via Prenestina, sede di arrivo del corteo.

Possibili deviazioni bus per la manifestazione sul clima a Roma

Per la manifestazione sul clima sono state previste possibili deviazioni a percorsi di autobus, che potrebbero incrociare il passaggio del corteo. Al fine di evitare e limitare i disagi, sono previste deviazioni per i bus 3nav, 3_19, 5bus, 14bus, 81, 105, 360, 412, 590 e 649.

Manifestazione per la Palestina a Roma il 16 novembre, orari e percorso

La manifestazione per la Palestina organizzata dal'Unione democratica arabo palestinese si svolgerà nel quartiere di Centocelle. La partenza è prevista alle 15 da piazza delle Camelie, mentre l'arrivo alle 19 in viale Agosta. "Ci siamo sempre per non restare complici di questo orrore – il comunicato dell'Udap – Scendiamo nuovamente per le strade per dire stop al genocidio! Basta con la complicità dell’Italia e del governo italiano con Israele. Siamo qui per sostenere e appoggiare la legittima resistenza del popolo palestinese e libanese, una resistenza che si oppone con forza all’oppressione sionista e coloniale. La nostra voce e la nostra solidarietà si uniranno a quelle di tanti in tutta Italia, costruendo una grande mobilitazione in vista della manifestazione nazionale per la Palestina del 30 novembre a Roma".

La manifestazione passerà per piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza dei Gerani, via dei Castani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Tor de' Schiavi, via Anagni e viale Agosta.

Deviazioni dei bus Atac a Roma il 16 novembre per il corteo per la Palestina

Secondo quanto riportato da Roma Mobilità, a essere deviate, fino alle 19, saranno le linee 5bus, 106, 313, 412, 450, 542, 544, 556, 558 e C5.

Sabato 16 novembre manifestazione anche a Torre Spaccata: orari e percorso

Dalle 14 alle 19 è prevista una manifestazione anche a Torre Spaccata. Il corteo partirà da via Filippo Serafini per arrivare a via Massenzio Masia, passando per viale Bruno Pelizzi, via Filomusi Guelfi, via Giuseppe Saredo e piazza dei Cavalieri del Lavoro, via Giuseppe Chiovenda, via Carlo Calisse, via Contardo Ferrini, via Francesco Buonamici, di nuovo via Filippo Serafini e viale Pelizzi e via Roberto Vignali. Possibili limitazioni o deviazioni riguarderanno la linea bus 559.