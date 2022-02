Manifestazione studentesca oggi a Roma: percorso e linee bus deviate venerdì 18 febbraio Previste a Roma manifestazioni degli studenti delle scuole superiori, che scenderanno in piazza per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro. All’interno le deviazioni delle linee bus di Atac. I sit in degli studenti si svolgeranno in Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Madonna di Loreto.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Collettivo La Lupa

Oggi, venerdì 18 febbraio 2022, gli studenti delle scuole superiori di Roma protesteranno contro l'alternanza scuola-lavoro, dopo la morte di Giuseppe Lenoci e Lorenzo Parrelli proprio nel corso dei rispettivi stage. Parteciperanno alla protesta gli studenti di oltre 40 città italiane, dove sono previsti cortei e sit in. A Torino nei giorni scorsi sono state occupate addirittura 45 scuole.

"Non si può morire di scuola-lavoro. Domani tutti in piazza per Lorenzo e Giuseppe, diciamo no a una scuola che insegna ai giovani che è normale lavorare gratis, senza diritti e sicurezza. Così non si combatte la disoccupazione, si formano nuovi schiavi. Migliaia di studenti stanno alzando la testa e mettono in discussione un sistema basato sullo sfruttamento e orientato al profitto. Il Governo ha saputo rispondere solo con i manganelli della polizia, perché non vuole che l'unità nazionale a guida Draghi venga scossa da migliaia di giovani. Significa che abbiamo colpito nel segno. Siamo pronti alla mobilitazione in tutta Italia", le motivazioni della protesta secondo Simon Vial, responsabile scuola del Fronte della Gioventù Comunista (Fgc), gli organizzatori della protesta a livello nazionale.

Nei giorni scorsi è stata inviata ai prefetti una circolare firmata dal capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, in cui si invita a intensificare i controlli e a dialogare con gli organizzatori delle proteste. Il movimento La Lupa si riunirà intorno alle 10 in piazza Vittorio Emanuele, dove sono attesi circa 2mila studenti. Da lì partirà il corteo verso piazza Venezia. Non parteciperanno alla manifestazione i ragazzi della Rete degli studenti.

In realtà sul sito Roma Mobilità si parla non di corteo, ma di un doppio sit in degli studenti: uno dalle 9 alle 11 in piazza Vittorio Emanuele (la manifestazione dovrebbe cominciare alle ore 10) e uno dalle 11.30 alle 13 in piazza Madonna di Loreto, Fori Imperiali.

Per queste manifestazioni sono possibili modifiche per le linee di bus Atac: