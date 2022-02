Manifestazione studentesca a Roma: divieti di sosta e linee deviate oggi, venerdì 11 febbraio Nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 febbraio, gli studenti tornano a manifestare sotto al ministero dell’Istruzione in largo Bernardino da Feltre, dalle ore 16 alle ore 19. Previsti disagi alla viabilità e deviazioni o limitazioni alle linee di autobus e tram.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram della Rete degli Studenti Medi Roma.

Continuano le proteste degli studenti e delle studentesse che frequentano i licei e gli istituti superiori, soprattutto da parte di coloro che si trovano all'ultimo anno e che nel mese di giugno dovranno sostenere il cosiddetto esame di Stato, meglio conosciuto come esame di maturità. Anche nella giornata di oggi, venerdì 11 febbraio, proprio come lo scorso venerdì 4 febbraio, infatti, tornano in piazza, a protestare con un nuova manifestazione. Il tema delle mobilitazioni, proprio come la scorsa settimana, resta sempre la lotta contro le modalità di svolgimento dell'esame di maturità previste per questo anno scolastico, 2021-2022.

Stavolta la manifestazione si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19 ed è stata indetta dalla Rete degli Studenti Medi, sindacato studentesco che per la giornata ha organizzato una mobilitazione nazionale. La protesta interessa tutta la zona che si trova vicino al ministero dell'Istruzione, su largo Bernardino da Feltre."Dopo una mobilitazione nazionale che ha coinvolto 100mila studenti e studentesse siamo stati ricevuti solo da figure tecniche. Bene che il Ministero convochi le Consulte, ma non basta in questo momento – ha dichiarato il coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi – Vogliamo un incontro col Ministro per cambiare questo Esame."

A causa della protesta, oltre a possibili danni alla viabilità in quella zona della città, sono stati pianificati divieti di sosta, già a partire da diverse ore prima delle 16, sia su largo Bernardino da Feltre che su viale Trastevere, in particolare nel tratto tra via Induno e lo stesso largo Bernardino da Feltre.

Leggi anche Manifestazione No Green Pass oggi 15 gennaio a Roma: bus deviati e strade chiuse

Sono previsti disagi anche per chi si muove nella città di Roma sui mezzi pubblici, a causa di possibili deviazioni o limitazioni per le linee di tram e autobus: