Manifestazione Fridays For Future a Roma: percorso, strade chiuse e bus deviati venerdì 23 settembre È venerdì 23 settembre la prossima manifestazione per il clima dei Fridays For Future: ecco il percorso e le modifiche alla viabilità previste dalla 9 alle 14.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Torna a Roma la manifestazione dei Fridays For Future, con un nuovo sciopero globale per il clima con corteo che attraversa la capitale dalle ore 9 alle ore 14. "Siccità mai vista prima, fiumi in secca e agricoltori sul lastrico. Picco di morti per il caldo estremo. Alluvioni, incendi e ghiacciai che collassano hanno dichiarato i e le giovani che si battono per il clima dall'associazione Fridays For Future – Il tutto mentre le bollette (anche quelle per l’aria condizionata!) esplodono e si riaprono le centrali a carbone".

E non manca il riferimento alle elezioni: "È una stagione costellata di brutte notizie. Ma tranquill3, tra poco ne arriva una anche peggiore: le elezioni – hanno aggiunto – Il 25 settembre si rinnova il Parlamento e per l’ennesima volta quasi tutta la politica ignora la crisi climatica o fa finta di affrontarla. Rischiamo di perdere gli ultimi anni utili per contrastare le drammatiche conseguenze della crisi climatica. Non ci basta votare, noi vogliamo partecipare attivamente!"

Nella stessa giornata, previsto anche uno sciopero della scuola indetto dalle sigle sindacali FLC e CGIL, proprio in occasione del Global Strike 2022 per il Clima, #PeopleNotProfit lanciato da Fridays For Future: "Le morti sul lavoro e i disastri ambientali possono sembrare eventi scollegati. Eppure, non è così – hanno dichiarato – Se allarghiamo lo sguardo vediamo che le tante morti sul lavoro di questi ultimi mesi sono la tragica prova che nulla è cambiato, che l’imperativo della crescita e del profitto, senza alcuna considerazione per la vita e l’ambiente, rappresenta purtroppo il tratto distintivo del nostro presente. Per cambiare le cose, infatti, bisogna iniziare a metter in discussione obiettivi di fondo e modelli di sviluppo con cui sono organizzati il territorio, il lavoro e l’istruzione".

Venerdì 23 settembre giovani e giovanissimi scendono di nuovo in piazza per il clima: ecco quale percorso prevede il corteo e quali sono i mezzi pubblici, sia autobus che tram, a rischio di deviazione, secondo quanto scritto nel sito di Agenda Mobilità di Roma.

Il percorso del corteo il 23 settembre per il Friday For Future

Anche quest'anno il corteo dei Fridays For Future si è dato appuntamento a Roma per lo sciopero globale: venerdì 23 settembre la capitale ospita il corteo che, dalle 9 alle 14, attraversa le vie e le piazze romane. La partenza è prevista da piazza della Repubblica: da qui si parte per raggiungere i Fori Imperiali. Il percorso stabilito prevede che il corteo, dal punto di partenza, passi in via delle Terme di Diocleziano, poi in via Giovanni Amendola raggiungendo via Cavour, piazza Esquilino, di nuovo via Cavour e largo Corrado Ricci.

Sciopero globale per il clima, bus e tram Atac deviati il 23 settembre a Roma

A fronte del percorso del corteo, non si escludono possibili chiusure delle strade e le conseguenti deviazioni delle seguenti linee dei mezzi pubblici romani: