Manifestazione Fridays For Future a Roma: strade chiuse e bus deviati domani 25 marzo Nella giornata di domani, venerdì 25 marzo, sono attese modifiche alla circolazioni e possibili deviazioni sulle linee di autobus in vista della manifestazione per il clima dei Fridays For Future.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Nella giornata di domani, venerdì 25 marzo, tornano nella capitale le mobilitazioni per l'ambiente. L'associazione dei Fridays For Future, infatti, ha indetto due nuove manifestazioni per il clima, entrambe nella giornata di domani: la prima, a partire dalle 9 alle 10.30 della mattina con appuntamento in piazza della Repubblica. Al termine della prima, però, dalle 10.30 alle 14, ne inizia subito una seconda, stavolta in piazza di Porta San Giovanni: come si legge sul sito di Roma Mobilità, è attesa la partecipazione di circa 5mila persone.

Le mobilitazioni in piazza, stavolta, sono contrassegnate dall'hashtag #PeopleNotProfit, con il quale gli attivisti chiedono ai politici e a tutto il mondo di dare priorità alle persone, non al profitto, per una giustizia sociale e climatica.

Foto di repertorio.

Soste vietate e strade chiuse domani 25 marzo per il Friday For Future

A causa delle mobilitazioni organizzate per la giornata di domani, venerdì 25 marzo, nelle strade e zone interessate sono previste modifiche alla circolazione: già sono state disposte soste vietate, ma non è escluso che possano essere organizzate anche chiusure delle strade. Per quanto riguarda la zona di piazza della Repubblica, infatti, dalle ore 7 della mattina a fine esigenze, è previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta sulla piazza e la sospensione delle postazioni taxi.

Sciopero globale per il clima, bus e tram Atac deviati il 25 marzo a Roma

Oltre alle modifiche al traffico, sono anche possibili anche cambiamenti temporanei sui percorsi svolti dalle seguenti linee di trasporto pubblico Atac:

H,

40,

60,

61,

62,

64,

66,

70,

82,

85,

170,

492,

590,

910.

Per quanto riguarda la seconda parte della mobilitazione, invece, non si escludono possibili chiusure al traffico e alla stazione di San Giovanni della linea A della metropolitana, oltre alle deviazioni delle linee: