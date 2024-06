Manifestazione contro il Governo a Roma, scontri fra Polizia e manifestanti in via Vicenza: nessun ferito

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono sfociati in violenti scontri gli attimi di tensione che ci sono stati durante la manifestazione di oggi, sabato primo giugno, a Roma, organizzata da Potere al popolo contro il Governo guidato da Giorgia Meloni. Un gruppo di manifestanti, per lo più studenti, si è infatti fronteggiato con la Polizia in via Vicenza. Al momento fortunatamente non risultano feriti.

Nella giornata di oggi era previsto il corteo, partito da piazza Vittorio, di Potere al popolo, a cui hanno aderito altre associazioni, fra cui alcuni sindacati, per le strade del centro della Capitale. A questo si è però aggiunto, a quanto pare senza prima coordinarsi con gli organizzatori, un gruppo di studenti partito dalla sede dell'Università La Sapienza.

Il servizio d'ordine di Potere al popolo avrebbe, quindi, respinto gli studenti, tentando di farli confluire in fondo al corte e non in mezzo. Già qui ci sarebbero stati i primi momenti di tensione, che tuttavia non sono sfociati in nessuno scontro reale. Poco dopo, però, i collettivi studenteschi avrebbero provato a deviare dal percorso precedentemente concordato con la questura.

Arrivati in via Vicenza, gli studenti avrebbero provato a sfondare il cordone di polizia che ne impediva il passaggio per raggiungere la sede del ministero dell'economia. Dopo alcuni scontri, gli agenti hanno sparato alcuni lacrimogeni a cui i manifestanti hanno risposto con bombe carte e petardi. La tensione si è conclusa con una breve carica da parte del reparto celere.

Dopo essere stati respinti, i manifestanti sono ritornati in viale Castro Pretorio e poi in piazzale Aldo Moro. In piazzale della Croce Rossa la testa del corteo dei collettivi si è ritrovata nuovamente a pochissimi metri dalla Polizia in tenuta antisommossa, na non c'è stato nessun contatto fra le due parti.

Infine, poco dopo le 18,30, gli studenti hanno deciso di fare rientro all'università e lì il corteo si è concluso senza ulteriori problemi, ma con una forte tensione fra manifestanti e agenti di Polizia.