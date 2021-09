Manifestazione Alitalia: i lavoratori in protesta bloccano la Roma-Fiumicino I lavoratori Alitalia hanno sfilato a passo d’uomo fino alla sede dell’Eur bloccando la Roma-Fiumicino. La protesta perché manca un dialogo su alcune richieste come la proroga della Cigs fino al 2025, sul bando di gara maintenance e handling, sulla tutela dei lavoratori e sui ritardi sull’erogazione del Fondo di solidarietà del trasporto aereo.

A cura di Alessia Rabbai

Manifestazione dei lavoratori Alitalia a Roma, dove centinaia di persone si sono riunite in un corteo e hanno sfilato in auto verso la sede di Ita. La protesta è nata dopo l'assemblea concovata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, insieme al sindacato autonomo Usb che si è svolta oggi, mercoledì 8 settembre, la seconda in due giorni. I lavoratori si sono spostati da via delle Arti in direzione dell'Eur. Un corteo che ha proceduto lentamente e che ha creato numerosi disagi alla circolazione, specialmente lungo la Roma-Fiumicino. Presso la sede presieduta dagli agenti della Polizia di Stato in tenuta antisommossa, i lavoratori hanno manifestato con slogan e fumogeni. La situazione pare comunque essere sotto controllo. Da quanto si apprende al momento manca un dialogo sulle richieste avanzate dai lavoratori tra le quali ci sono la proroga della Cigs fino al 2025, sul bando di gara maintenance e handling, sulla tutela dei lavoratori e sui ritardi rispetto all'erogazione del Fondo di solidarietà del trasporto aereo.