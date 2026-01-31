Manifestazione a Roma sabato 31 gennaio 2026: orari, percorso del corteo e bus deviati

Manifestazione per il popolo iraniano sabato 31 gennaio 2026 a Roma: gli orari del corteo e il percorso, le chiusure stradali e i divieti di sosta fino alle modifiche al servizio bus.

Piazzale Ostiense, punto d’arrivo della manifestazione

Il pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026 a Roma è in programma una manifestazione con corteo a sostegno del popolo iraniano dalle 14 alle 17. Potrebbe risentirne il traffico, in particolare nella zona sud della Capitale, dove si terrà il corteo che partirà da piazzale Ugo La Malfa a piazzale Ostiense. Prevista la partecipazione di circa 4mila persone.

La manifestazione, indetta da alcune associazioni iraniane in Italia ma anche dal Milton Friedman Institute e dall'associazione Trump Italia, ha lo scopo di "per far sentire, con una sola voce, la loro ferma opposizione al regime della Repubblica Islamica e il loro sostegno al cambiamento di regime in Iran", scrivono gli organizzatori.

Orari e percorso della manifestazione a Roma il 31 gennaio

Il corteo a sostegno del popolo iraniano partirà da piazzale Ugo La Malfa, nei pressi della fermata metro Circo Massimo, alle 14. Percorrerà via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. Il punto d'arrivo è fissato a piazzale Ostiense, davanti alla fermata Piramide, con termine della manifestazione alle 17.

Divieti di sosta e strade chiuse per il corteo del 31 gennaio a Roma

In occasione del corteo in sostegno al popolo iraniano e per il cambio di regime in Iran, verranno applicati divieti di sosta già da diverse ore prima. I divieti riguarderanno piazzale Ugo La Malfa, piazzale Ostiense, via del Circo Massimo (tra piazzale Ugo La Malfa e l’incrocio con viale Aventino), viale di Porta Ardeatina lato mura (qui parcheggio dei pullman dei partecipanti). Il traffico sarà chiuso in corrispondenza del passaggio del corteo.

Modifiche alle linee bus: limitazioni e cambi di percorso

A causa del passaggio della manifestazione per l'Iran che sabato 31 gennaio attraverserà Roma dalle 14 alle 17, partendo da piazzale Ugo La Malfa e arrivando a piazzale Ostiense, le linee di trasporto pubblico di superficie subiranno modifiche o limitazioni. Possibili chiusure al traffico e deviazioni interesseranno le linee: