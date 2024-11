Manifestazione a Roma il 23 novembre, orari e percorso del corteo Non una di meno: strade e bus deviati

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Sabato 23 novembre, a Roma è prevista la manifestazione "Non una di meno" contro la violenza sulle donne. Il corteo partirà alle 14 da piazzale Ostiense e arriverà a Piazza Vittorio Emanuele II, all'evento sono attese circa 15mila persone. Per l'occasione sono in programma chiusure al traffico fino alle 20 e deviazioni di bus, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Manifestazione Non una di meno a Roma il 23 novembre, gli orari

La manifestazione "Non una di meno" di sabato 23 novembre contro la violenza sulle donne inizia alle ore 14. poco prima le persone si ritroveranno per formare il concentramento, che partirà poi in corteo. Il termine della manifestazione è previsto alle 20.

Il percorso del corteo Non una di meno a Roma il 23 novembre

La manifestazione di "Non una di meno" contro la violenza sulle donne di sabato 23 novembre è in programma dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Il corteo partirà da piazzale Ostiense e percorrerà viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, via dello Statuto, fino ad arrivare a Piazza Vittorio Emanuele II.

Strade chiuse e bus deviati a Roma il 23 novembre

Per la manifestazione di domani, sabato 23 novembre, saranno necessarie strade chiuse e bus deviati. Le chiusure riguarderanno Piazzale Ostiense e Piazza Vittorio Emanuele II, Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, via dello Statuto. Le possibili deviazioni o limitazioni riguarderanno le linee:

