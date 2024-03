Manifestazione a Roma il 21 marzo 2024 contro le mafie: percorso del corteo Libera e strade chiuse Attese 40mila persone a Roma per la manifestazione di Libera dalle Mafie giovedì 21 marzo 2024, con partenza alle 8.30 da piazza Equilino e arrivo al Circo Massimo: il percorso, le strade chiuse e le modifiche alle linee bus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

In occasione della Giornata della memoria per le vittime innocenti delle mafie è stata indetta una manifestazione da parte dell'associazione Libera dalle Mafie nella giornata di giovedì 21 marzo 2024. L'appuntamento per il corteo è previsto a piazza Esquilino alle 8.30 con arrivo al Circo Massimo e fine dell'evento alle ore 13. Si prevede la partecipazione di circa 40mila persone.

In testa al corteo è prevista la presenza dei familiari delle vittime di mafia, riuniti già verso le 8 in via Merulana, tra piazza Santa Maria Maggiore e largo Brancaccio, dopo il loro arrivo a bordo di 12 pullman messi a disposizione dall’Arma dei Carabinieri.

Per permettere la manifestazione molte strade sono chiuse nel corso della mattina: scopriamo il percorso del corteo, quali strada sono chiuse e le ripercussioni sulle linee di bus, alcune delle quali subiscono modifiche o limitazioni di percorso come si legge sul sito di Roma Mobilità.

Il percorso del corteo Libera il 21 marzo 2024 a Roma e le strade chiuse

Come anticipato, la partenza è prevista alle 8.30 da piazza dell'Equilino, l'arrivo è al Circo Massimo. Le strade chiuse al traffico, dove è previsto il passaggio del corteo, sono:

via Merulana,

via Labicana,

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio,

via dei Cerchi.

Dalla mezzanotte tra mercoledì 20 e giovedì 21 scattano anche i divieti di sosta:

in piazza dell’Esquilino, tutta;

via Merulana, nel tratto compreso tra piazza di Santa Maria Maggiore e largo Brancaccio;

via dei Cerchi;

piazza Bocca della Verità;

via del Circo Massimo;

piazzale Ugo La Malfa;

viale del Monte Oppio.

Bus deviati per la Manifestazione Libera a Roma il 21 marzo 2024

Ulteriori modifiche alla viabilità di conseguenza, riguardano anche gli autobus Atac e Roma Tpl per i cui percorsi sono previste deviazioni o limitazione. Inoltre non è escluso che, per la grande affluenza, possa scattare la chiusura di una delle fermate della metropolitana vicina al percorso del corteo. Le linee autobus coinvolte sono:

3L,

16,

51,

70,

71,

75,

81,

85,

87,

117,

118,

160,

360,

590,

628,

649,

714,

715.

Anche i bus turistici subiscono delle modifiche nelle loro zona di sosta giovedì 21 marzo 2024. I partecipanti arrivano in circa 200 pullman: quelli dotati del permesso di tipo G "Grandi Eventi" possono sostarenelle aree di seguito elencate (in prossimità delle fermate della Metro A e B), come previsto da apposito piano:

Anagnina (parcheggio bus) – 40 bus – fermata Metro A "Anagnina",

Via Procaccini – 60 bus – fermata Metro A "Anagnina",

Via Palmiro Togliatti – 46 bus – fermata Metro B "Ponte Mammolo",

Laurentina (parcheggio bus) – 10 bus – fermata Metro B "Laurentina",

Piazzale Pier Luigi Nervi (parcheggio bus) – 50 bus – fermata Metro B "Eur Palasport".