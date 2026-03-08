Manifestazione a Roma 8 marzo, orari e percorso del corteo di Non Una di Meno: strade e bus deviati

Oggi alle 17 si terrà a Roma il corteo organizzato da Non Una di Meno per l'8 marzo. Una giornata che ormai in tutto il mondo non è più intesa come la ‘festa delle donne', ma come una giornata di lotta e di rivendicazione politica e sociale. "Le nostre vite valgono, noi scioperiamo", lo slogan che si legge sui manifesti, per una data che ogni anno richiama migliaia di persone. Per l'occasione, come da prassi, sono previste chiusure al traffico e deviazioni di bus, in modo da consentire lo svolgimento del corteo. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Roma Mobilità, dove si può vedere il percorso del corteo, le chiusure, e anche le linee di bus deviate per la durata della manifestazione.

Manifestazione Non una di meno a Roma l'8 marzo, gli orari

Il concentramento del corteo è stato lanciato per le ore 17 di domenica 8 marzo a piazza Ugo La Malfa, al Circo Massimo. Dovrebbe concludersi intorno alle 21 in piazza Vittorio, e da quel momento la circolazione dei mezzi pubblici dovrebbe tornare alla normalità. Alla manifestazione sono attese moltissime persone. Per questo motivo non si escludono ulteriori rallentamenti alla viabilità nelle zone attraversate dal corteo e nelle aree limitrofe.

Il percorso del corteo Non una di meno a Roma l'8 marzo

La manifestazione è sempre caratterizzata da numerosi cartelli e striscioni che denunciano la violenza di genere e da interventi politici e testimonianze pensati per sensibilizzare sul tema. Non solo la violenza fisica, ma anche le molte forme di discriminazione che attraversano la vita quotidiana delle donne, dalla casa al lavoro. La manifestazione di Non Una Di Meno, come detto, partirà da piazza Ugo La Malfa e arriverà a piazza Vittorio. Le strade dove la marea si snoderà sono via del Circo Massimo, viale Aventino, Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto.

Strade chiuse e bus deviati a Roma l'8 marzo

Lungo il percorso, in modo da evitare disagi alla circolazione e permettere il tranquillo svolgimento della manifestazione, ci saranno divieti di sosta attivi già diverse ore prima delle 17 che si attiveranno lungo piazzale Ugo La Malfa, via del Circo Massimo, piazza Vittorio e via dello Statuto. Le linee di bus che incontreranno possibili deviazioni sono: