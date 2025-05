video suggerito

Manifestanti pro Palestina occupano il percorso del Giro d'Italia: "Dormiamo qui" Domani mattina possibile sgombero. Gli attivisti: "Sventoleremo le bandiere palestinesi all'arrivo per ricordare il genocidio".

A cura di Redazione Roma

Alla fine della manifestazione oggi a Roma contro il Dl Sicurezza, alcune centinaia di partecipanti al corteo si sono staccati pacificamente, per andare ad occupare Piazza Numa Pompilio a ridosso delle Terme di Caracalla. Qui domani è previsto il passaggio dell'ultima tappa del Giro d'Italia, che gli attivisti pro Palestina contestano per la partecipazione di Israele.

Per il momento la Questura di Roma ha deciso di tollerare l'accampata, tra tende e striscioni, per evitare tensioni, ma ha chiarito che nelle prossime ore andranno rimosse. Un eventuale sgombero è quindi rimandato eventualmente all'alba di domani, quando bisognerà capire se si riuscirà a trovare una mediazione. "Ci accampiamo qui tutta la notte e fermiamo il giro d'Italia", è l'appello dei manifestanti. Tra loro appartenenti ai gruppi studenteschi di Osa e Cambiare Rotta, poi l'Unione Sindacale di Base e Potere al Popolo. Presenti anche il movimento per il diritto all'abitare e gli ecologisti di Extinction Rebellion.

"Aspettiamo il giro d’Italia per sventolare le bandiere palestinesi, perché il giro d’Italia non corre in silenzio, ma porta con sé le barbarie del genocidio con la partecipazione di una squadra israeliana. Denunciamo ogni complicità del nostro Governo e rilanciamo il boicottaggio sportivo, politico, accademico, militare e diplomatico contro il sionismo", scrivono in una nota gli organizzatori della protesta.

Negli scorsi giorni si sono moltiplicati gli episodi di solidarietà con la Palestina lungo il giro, con bandiere e striscioni per ricordare la guerra in corso a Gaza. Una presenza che per l'ultima tappa e l'arrivo a Roma sarà ancora più significativa.