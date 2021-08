“Mangi ed esci solo quando voglio io”: botte e vertebre rotte alla compagna, arrestato ‘lo sciamano’ Una storia di violenza agghiacciante quella raccontata da una donna ai poliziotti di Anzio. Il compagno, un uomo di 41 anni, la vessava psicologicamente e fisicamente, picchiandola di continuo e costringendola a mangiare, bere o uscire solo dietro il suo permesso. Lei ha deciso di denunciarlo, e ora l’uomo è in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Si faceva chiamare ‘lo sciamano‘. Un uomo di 41 anni, il cui scopo era rendere la vita impossibile alla compagna con ogni mezzo, è finito in carcere a Velletri dopo essere stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. A denunciarlo è stata propria la ragazza, che dopo un anno e mezzo di vessazioni fisiche e psicologiche ha deciso di denunciarlo. Era finita per l'ennesima volta in ospedale a causa sua, e quando gli agenti del commissariato di Anzio sono andati da lei dopo essere stati chiamati dai medici, ha deciso di raccontare l'incubo in cui viveva ormai da molto tempo.

I due si erano conosciuti un anno e mezzo fa. Inizialmente le cose sembravano andare bene, tanto che poco dopo avevano deciso di andare a convivere. Ed è allora che l'uomo ha cominciato a mostrare la sua vera natura, cominciando le sue violenze psicologiche e fisiche nei confronti della compagna. La donna non poteva uscire né mangiare senza il suo permesso, doveva fargli controllare il cellulare giornalmente e non poteva fare un passo senza che lui ne fosse a conoscenza. Le botte c'erano quasi tutti i giorni, con calci, pugni e diversi ricoveri in ospedale. L'ultima aggressione era avvenuta l'11 agosto: il 41enne ha colpito la donna con una tazza, recidendole un tendine. È dovuta andare in ospedale, dove è stata ricoverata e le sue ferite giudicate guaribili in non meno di un mese. Una volta dimessa dall'ospedale, lo ha denunciato. Agli agenti ha raccontato anche che una volta stavano litigando in macchina: per impedirle di scendere dall'auto, il 41enne ha premuto il piede sull'acceleratore e ha perso il controllo del mezzo. Nello schianto la donna si è fratturata la terza vertebra lombare, ed è stata nuovamente ricoverata in ospedale con una prognosi di 25 giorni.

In seguito alla denuncia sono scattate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.