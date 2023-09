Manda un messaggio alla figlia minorenne: “Sfregio tua madre con l’acido” Ha minacciato di sfregiare la sua ex moglie: i carabinieri si sono precipitati nell’abitazione in cui la donna viveva con i figli, fra cui la ragazzina destinataria del messaggio.

A cura di Beatrice Tominic

"È ora di farla finita, vengo a sfregiare tua madre con l'acido. Poi mi ammazzo". Lo ha scritto in un messaggio inviato alla figlia un uomo di 49 anni di Nettuno. La donna, una cinquantenne, aveva già denunciato l'uomo, permettendo di aprire le indagini. Dopo aver raccolto abbastanza informazioni, i militari hanno potuto comunicare gli esiti delle indagini alla Procura di Velletri, che ha deciso di attivare il cosiddetto codice rosso e segnalare alla donna la possibilità di recarsi in un centro antiviolenza in caso di necessità. Da diversi mesi l'uomo, con cui la donna è sposata da circa venti anni, la maltrattava e la perseguitava, tanto da spingerla a chiudere la loro relazione.

Le minacce all'ex moglie

Qualche giorno dopo, non essendo a conoscenza dell'indagine a suo carico, ha inviato il messaggio alla figlia minorenne in cui minacciava l'ex moglie. Diceva che l'avrebbe sfregiata e poi si sarebbe ucciso. È scattato l'allarme: i carabinieri si sono immediatamente precipitati nell'abitazione in cui la donna vive con i figli. È lì che era diretto il quarantanovenne ed è nelle vicinanze che i militari sono riusciti a rintracciarlo.

L'intervento dei carabinieri

Quando è stato bloccato dai carabinieri, l'uomo si trovava in stato confusionale per l'eccesso di alcol. Perquisito, lo hanno trovato in possesso di un coltello dalla lama di circa 20 centimetri, come mostra la foto. A quel punto i carabinieri della stazione di Nettuno lo hanno arrestato in flagranza perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Il quarantanovenne è stato trasferito nel carcere di Velletri, in attesa del giudizio di convalida, dove si trova a disposizione della Procura.