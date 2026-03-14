Manda foto pedopornografiche della figlia e dei nipotini di 5 e 8 anni al compagno: arrestata coppia

Una coppia è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia della donna e dei nipotini di 5 e 8 anni.

Una coppia è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Si tratta di un uomo di 48 e una donna di 52 anni nei cui telefoni è stata trovata un'enorme mole di video, messaggi e foto raffiguranti bambini, tra cui anche la figlia della donna e i due nipotini di 5 e 8 anni. Da alcuni commenti nei messaggi degli indagati, si è ipotizzato che la donna abbia anche violentato e molestato i due bambini.

Tutto è cominciato dalla denuncia presentata dal padre della bambina. La figlia gli ha raccontato che, mentre si trovava a casa della madre a Treviso, sul computer della donna aveva trovato materiale pedopornografico in cui comparivano lei stessa e i suoi cuginetti. Il padre, allora, si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Le indagini sono partite immediatamente e hanno permesso ai militari di ricostruire un quadro probatorio molto solido, sostenuto da testimonianze, l'audizione protetta della minore, ma soprattutto il materiale informatico sequestrato durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni degli indagati tra Treviso e Roma.

All'interno dei dispositivi elettronici, l'orrore: nei cellulari, tablet, computer e altri supporti digitali, sono stati trovati tantissimi file, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. Soprattutto tra la 52enne e il suo compagno sono state trovate diverse chat in cui si scambiavano materiale pedopornografico, oltre a commenti collegati alle immagini. Alcuni di questi messaggi fanno ipotizzare che i due nipotini di cinque e otto anni abbiano subito violenze e abusi dalla zia.