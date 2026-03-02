roma
Manca l’acqua in sei Comuni tra i quali Latina: le scuole chiudono prima martedì 3 marzo

Alcune scuole chiudono prima domani, martedì 3 marzo 2026, perché manca l’acqua dalle 15. Ecco dove, i Comuni interessati e le zone escluse.
A cura di Alessia Rabbai
Immagine

Scuole chiuse a Latina per mancanza di acqua. La sindaca Matilde Celentano ha firmato l'ordinanza con la quale dispone la chiusura per un'interruzione idrica programmata dalle ore 15 di martedì 3 alla notte di mercoledì 4 marzo 2026 o comunque fino al termine dell'intervento che vedrà il successivo ripristino. L'acqua domani mancherà su gran parte del territorio comunale, a renderlo noto Acqualatina, che gestisce il sevizio idrico, e su altri cinque Comuni oltre a Latina: Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.

Le attività didattiche sono sospese negli asili nido comunali a partire dalle ore 15:00 di martedì 3 marzo 2026 e fino alla notte del 4 marzo 2026 , o comunque fino al ripristino del servizio idrica.

In quali zone non mancherà l'acqua a Latina domani

L'intervento sulla rete idrica interesserà, come detto, gran parte della provincia di Latina. La sospensione non riguarderà però alcune zone: Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere .

Scuole chiuse, aperti i plessi con sistemi autonomi

La decisione della sindaca arriva come atto inevitabile: senza acqua nelle scuole non ci sono le condizioni minime per garantire igiene e sicurezza a studenti e personale e dunque non possono restare aperte. L’ordinanza, fondata sullo Statuto comunale e sugli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, blocca le attività didattiche e chiude scuole e nidi nelle zone interessate.

Resta un margine di autonomia per i dirigenti scolastici, che potranno tenere aperti solo i plessi dotati di sistemi indipendenti di approvvigionamento o riforniti tramite autobotti. Intanto il provvedimento corre tra Albo Pretorio, portale istituzionale e uffici di Prefettura, Questura e Provincia. Un passaggio formale che certifica una situazione straordinaria, finché l’emergenza idrica non sarà rientrata.

