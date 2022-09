Maltrattava la moglie di continuo: divieto di avvicinamento per un 34enne di Sezze Il pm Carlo Lasperanza, concordando in merito agli indizi raccolti a carico del marito della donna, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di Latina di applicare la misura del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento dalla casa di famiglia.

A cura di Enrico Tata

Maltrattamenti continui alla moglie. Per questo ad un uomo di 34 anni di Sezze, provincia di Latina, i carabinieri hanno notificato il divieto di avvicinamento alla donna. Secondo quanto ricostruito, in più occasione l'avrebbe maltrattata, con lei che è restata per lungo tempo in silenzio temendo ritorsioni e ulteriori violenze da parte del marito. Finalmente ha trovato il coraggio di denunciare tutti gli episodi alle forze dell'ordine e ha chiesto aiuto ai carabinieri di Sezze. I militari le hanno trovato una sistemazione provvisoria e sicura e hanno cominciato le indagini. Una volta conclusi tutti gli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato la vicenda alla procura della repubblica e il pm Carlo Lasperanza, concordando in merito agli indizi raccolti a carico del marito della donna, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di Latina di applicare la misura del divieto di avvicinamento e dell'allontanamento dalla casa di famiglia. La richiesta è stata accolta dal gip, che ha emesso il provvedimento nei confronti del 34enne a protezione della signora che ha denunciato i fatti.

Nel corso della scorsa settimana, il questore di Latina ha emesso in totale quattro provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti uomini a cui è stato intimato di non commettere ulteriori atti di violenza o molestia. Tutti sono state informati dalle forze dell'ordine della possibilità di intraprendere un percorso terapeutico con un equipe di professionisti e tre di essi hanno acconsentito a partecipare ai colloqui. Durante il confronto avranno la possibilità di riflettere su ciò che li ha convinti a porre in essere comportamenti violenti.