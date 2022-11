Maltrattava gli anziani genitori per ottenere soldi: arrestato 59enne Da anni maltrattava i suoi genitori per ottenere denaro. Dopo aver rinchiuso per due giorni il padre in casa, la mamma ha allertato le forze dell’ordine e il 59enne è stato arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

È andato a prendere il suo anziano padre all'ospedale dopo un ricovero per portarlo a casa, dove lo ha tenuto chiuso per due giorni interi. Non era la prima volta che il figlio 59enne di una coppia di Castel Fusano maltrattava i genitori per ottenere denaro. Da anni i due anziani ne subivano le angherie tanto che la mamma, per paura che la situazione potesse peggiorare, si era rifugiata a casa di un altro familiare.

A chiamare le forze dell'ordine è stata proprio la donna, allarmata per le condizioni in cui stava vivendo il marito: l'anziana donna ha chiamato il numero di emergenza unico 112 e nel tardo pomeriggio sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato.

L'intervento degli agenti di polizia

Prima ancora di raggiungere l'appartamento dove doveva trovarsi l'anziano, gli agenti di polizia del X distretto Roma Lido hanno incontrato il figlio. Immediatamente, il 59enne ha provato di aggredire la mamma e gli altri familiari che si trovavano con lei, sia verbalmente che fisicamente. I poliziotti hanno provato ad impedire che il 59enne potesse raggiungere la mamma: l'uomo si è opposto e ha iniziato a colpire con dei calci anche loro. Poco dopo è stato bloccato. In sede di denuncia la mamma ha confermato il comportamento violento del figlio, finalizzato soprattutto per ottenere denaro dai genitori. L'anziano padre, invece, è stato affidato alle cure degli altri familiari.

Il trasferimento in carcere

L'uomo è stato fermato e arrestato perché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Poi, come disposto dalla Procura della Repubblica, è stato accompagnato in carcere per la successiva convalida a seguito della quale, il Giudice per le Indagini Preliminari, ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Ancora in corso le indagini.