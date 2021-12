Maltratta madre disabile fino a farla morire, arrestato 48enne: era già stato in carcere per abusi La donna è stata trovata in gravissime condizioni dal 118: malnutrita e abbandonata a se stessa, piena di piaghe da decubito, è morta poco dopo il ricovero.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato a Latina con l'accusa di omicidio come conseguenza di maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre, una signora disabile che aveva già subito in passato la violenza del 48enne. La donna è stata trovata dai soccorritori del 118 in gravissime condizioni nella sua abitazione: era ricoperta di vomito e feci, tormentata dalle piaghe da decubito, malnutrita e ormai quasi in fin di vita. Subito gli operatori sanitari l'hanno portata in ospedale, ma non c'è stato niente da fare. Dopo alcuni giorni è deceduta a seguito delle tremende condizioni in cui si trovava. Secondo i carabinieri che indagano sul caso sarebbe stato proprio il figlio, già arrestato in passato per maltrattamenti nei confronti della donna, a lasciare la madre in quello stato di abbandono totale, provocandone la morte. La donna, incapace di reagire ai soprusi del 48enne, è morta per gli stenti.

Il 48enne è stato arrestato e ora si trova in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. A confermare gli abusi ci sarebbero anche le numerose testimonianze di persone che conoscevano la famiglia. Per gli investigatori non ci sono dubbi: sono stati i suoi maltrattamenti a provocare la morte della donna, che per la sua disabilità non era in grado di provvedere a se stessa. Ma lui non se ne sarebbe mai curato, e l'avrebbe lasciata in uno stato tale di abbandono da portarla alla morte. Era già stato arrestato per abusi nei confronti della madre: era uscito da poco dal carcere quando è tornato a casa, e per la donna l'incubo è cominciato un'altra volta. A quanto pare non c'erano altre persone, oltre al figlio, che si occupavano della signora.