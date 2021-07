Maltempo, allerta meteo gialla sul Lazio: previsti temporali, grandinate e venti forti Da oggi fino alle successive 30 ore, nel Lazio ci sarà una forte ondata di maltempo con piogge, temporali e forti venti. Lo ha dichiarato la Protezione civile, che ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per condizioni meteorologiche avverse. Le temperature sono in calo e si aggirano sui 26 gradi, molto più basse rispetto a quelle registrate fino a qualche giorno fa.

Allerta meteo gialla sul Lazio per oggi, venerdì 16 luglio, e le successive 30 ore. Secondo quanto diramato dal bollettino emesso dalla Protezione civile, c'è il forte rischio oggi che una violenta ondata di maltempo invada la regione, con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, grandine, fulmini e forte vento. Disagi sono previsti per i cittadini in tutta la regione, molto probabilmente anche la circolazione stradale subirà dei rallentamenti in caso di precipitazioni forti. Per questo il dipartimento di Protezione civile si sta preparando per affrontare un'eventuale emergenza.

"Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio", scrive la Protezione civile in una nota. "Dal pomeriggio di oggi, venerdì16 luglio 2021, e per le successive 24-30 ore, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie sulle zone interne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Temporali sono previsti a Roma a partire dalle 19, mentre nelle altre zone del Lazio i rovesci dovrebbero cominciare già nel pomeriggio. Le piogge continueranno anche nella giornata di domani, mentre domenica ci dovrebbe essere un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature sono in calo e si aggirano sui 26 gradi, molto più basse rispetto a quelle registrate fino a qualche giorno fa, quando il termometro è arrivato fino a quasi 40 gradi.