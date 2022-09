Maltempo, allerta gialla a Roma e nel Lazio: temporali dal pomeriggio del 30 settembre Ancora maltempo nella regione Lazio: allerta gialla a partire da oggi pomeriggio per altre 18 ore. Lo ha dichiarato Dipartimento della Protezione Civile.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Ancora allerta maltempo sulla regione Lazio. La nota è stata diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione: a partire dal pomeriggio di oggi, per le 12-18 ore successive, si attendono su tutto il territorio regionale precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci e temporali. Le zone più colpite sono Appennino Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

La nota del dipartimento di Protezione Civile

Nella nota inviata dal Centro Funzionale Regionale, viene comunicata la nota arrivata dal Dipartimento della Protezione Civile: "È stato emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 settembre e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a localmente elevati".

Come sempre, prima di diffondere la notizia, sono stati valutati diversi parametri: "Il Centro Funzionale Regionale – si legge nella nota – Ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Appennino Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza". Come sempre, a chiudere la comunicazione, è stato ricordato: "Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Maltempo a Roma e nelle zone costiere in provincia di Latina

Anche per la giornata di ieri, giovedì 29 settembre, era prevista allerta gialla. Sono stati numerosi i danni riportati in diverse zone della regione. A Roma, nel corso della serata, c'è stata una tempesta di fulmini, con forte attività elettrica su tutta la capitale e i comuni vicini, come Mentana e Guidonia Montecelio. Nella parte costiera in provincia di Latina, invece, si sono registrate trombe d'aria nella zona fra Terracina e Sabaudia. Infine, anche a Formia non sono mancati danni: nella località di Santa Maria La Noce un fiume di acqua e fango ha distrutto qualsiasi cosa lungo il suo percorso.