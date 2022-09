Maltempo a Roma, piena del fiume Tevere: quattro auto restano bloccate sulla banchina Sono quattro le automobili rimaste bloccate per la piena del fiume sul Lungotevere Arnaldo da Brescia: in soccorso arrivati sommozzatori e personale fluviale.

A cura di Beatrice Tominic

Come annunciato nel pomeriggio di lunedì 26 settembre, sulla regione Lazio ieri sera si sono abbattute forti piogge e violenti temporali. Nel corso della nottata, verso 00.50, il fiume Tevere è straripato e ha bloccato quattro automobile all'altezza del civico 11 del Lungotevere Arnaldo da Brescia, fra piazzale Flaminio e piazza del Popolo e fra i ponti intitolati a Matteotti e Pietro Nenni, ma più vicino a quest'ultimo, in prossimità dell'argine.

Il Tevere in piena ha bloccato quattro automobili su cui, oltre al conducente, viaggiavano alcuni passeggeri, tutti rimasti sulla banchina. Per le persone è stato impossibile muoversi a bordo delle vetture: sono state costrette ad allertare immediatamente i soccorsi che sono giunti sul luogo della piena poco prima delle ore 1.00 di notte, quando la Sala Operativa a inviato la squadra 1 A della vicina via Genova, che dista dal punto preciso dello straripamento poco più di dieci minuti. Oltre a loro sul luogo della piena sono stati inviati anche il personale del nucleo fluviale, insieme ai sommozzatori e al personale della squadra 12 C.

L'allerta meteo sulla regione Lazio

A partire dal pomeriggio di ieri, di lunedì 26 settembre, la Protezione Civile della Regione Lazio ha inviato una nota per comunicare alla popolazione il rischio di forti piogge e violenti temporali su tutta la regione, in special modo la zona appenninica del reatino e i bacini dell'Aniene e del Liri. Il maltempo, però, non ha risparmiato neppure la città di Roma dove la pioggia ha causato numerosi danni, a partire dalla caduta dei rami degli alberi, anche delle vie del centro.