Maltempo a Roma e nel Lazio, come cambiano le previsioni: forte vento, pioggia e crollo delle temperature

Forte vento a Roma. Immagine di repertorio

Forte vento, pioggia e temperature in calo, è questo il quadro meteorologico che ci attende nei prossimi giorni e fino alla fine della settimana. Fanpage.it ha chiesto che tempo farà al meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Se possiamo fare una panoramica delle previsioni fino al weekend, è ancora presto però per sapere con certezza come sarà il meteo per il Ponte di Ognissanti, quando tantissimi i romani ne approfitteranno per trascorrere qualche giorno di vacanza anche andando fuori città. Per quello è necessario attendere ancora qualche giorno.

"Forti raffiche di vento e pioggia nel Lazio"

"Il Lazio non è tra le regioni più colpite dal maltempo che invece ci aspettiamo in Toscana, Campania e Calabria. Tuttavia anche sulla nostra regione non mancheranno dei rovesci: è infatti in arrivo un peggioramento, con una perturbazione già a partire da stanotte e per la giornata di domani, ma presumibilmente senza temporali – spiega Galbiati – Da giovedì inoltre soffieranno forti venti sul territorio del Lazio e più ampiamente parlando sul Tirreno, che accompagneranno le precipitazioni. Il Lazio sarà una delle regioni italiane più colpite dal vento, con forti raffiche, che arriveranno fino a 60/80 chilometri orari. I venti occidentali domani saranno forti anche lungo la costa".

"Temperature in calo, in arrivo aria fredda"

"Venerdì invece soffia il Maestrale con aria più fredda. La notte tra giovedì e venerdì le temperature caleranno anche se temporaneamente, dunque è prevista a breve una successiva risalita. Sabato il quadro meteorologico ad oggi sembra tranquillo, mentre domenica si prevede un ulteriore peggioramento diffuso, con una nuova perturbazione in arrivo, che potrebbe colpire il Lazio. Si tratta di una perturbazione che si muoverà dalla Sardegna verso le regioni centrali italiane". Questa è al momento il meteo della settimana per Roma e Lazio, per quanto riguarda invece il Ponte di Ognissati l'esperto spiega: "È ancora presto per dirlo con certezza, per una previsione il più accurata possibile bisogna attendere ancora qualche giorno".