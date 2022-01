Maltempo a Roma, con la Befana tornano freddo e pioggia: le previsioni meteo Maltempo con pioggia, vento e freddo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 6 gennaio, festa della Befana.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per la Befana registrano maltempo con freddo, vento e pioggia. Un'Epifania che nel 2022 sarà all'insegna di precipitazioni e temperature rigide. Gli esperti de Il Meteo.it lo aveva annunciato: intorno al 6 gennaio i valori sarebbero tornati più consoni alla media stagionale. A far scendere la colonnina di mercurio anche l'arrivo del Buran, aria gelida proveniente dalla Russia, che ha raggiunto l'Italia e anche il Lazio, con irruzioni fredde di origine artica. Una condizione che nel weekend porterà la neve nel territorio del Lazio sui rilievi e anche in pianura a Viterbo e Rieti e forse nei dintorni della Capitale, ma non nevicherà a Roma.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 6 gennaio

Domani, giovedì 6 gennaio, festa della Befana e dell'Epifania le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo, con pioggia, vento e freddo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte, con dal pioggia al mattino fino a sera, quando si attendono anche schiarite. Le precipitazioni saranno deboli o moderate. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 9 e massime di 11 gradi centigradi, mentre il vento soffierà moderato. Nel resto del territorio del Lazio si attendono nubi sparse e piogge, precisamente le precipitazioni sono previste su Frosinone, Viterbo e Latina e saranno di debole o moderata intensità. Le temperature si manterranno ancora al di sopra dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 8 e domenica 9 gennaio

Il weekend di sabato 8 e domenica 9 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano come aspetto principale il freddo, con le temperature che si abbasseranno al di sotto dello zero. Nel dettaglio sabato sulla Capitale il cielo sarà sereno per l'intero arco della giornata, con poche nubi e vento moderato, mentre i valori oscilleranno tra minime di 2 e massime di 8 gradi centigradi. Sole anche sul resto del territorio del Lazio, con minime che a Rieti e Viterbo scenderanno rispettivamente a -3 gradi centigradi. Domenica temperature ancora in calo, a Rieti e Viterbo le minime arriveranno a -4 ed è prevista neve.