Previsioni meteo Roma e Lazio 23 aprile: pioggia e drastico calo delle temperature Ondata di freddo sul Lazio, con le temperature che scenderanno anche fino a 2 gradi, con pioggia e vento sulla regione. La situazione cambierà da venerdì.

A cura di Redazione Meteo

(Getty Images)

Continua l'ondata di freddo nel Lazio. Per alcuni giorni sull'Italia rimarrà un vortice ciclonico alimentati da venti provenienti dalle terre artiche, che porteranno a un drastico calo delle temperature. Rispetto all'inizio della primavera, i termometri si sono abbassati di molto, con le massime che superano di poco i dieci gradi. In questi giorni, in tutta Italia, sembra quasi che ci sia un ritorno alla stagione invernale, con minime bassissime e massime che non si vedevano ormai da settimana.

In particolare a Roma le temperature saranno comprese tra nove e quattordici gradi, con cielo nuvoloso e venti moderati. Temperature tra cinque e sedici gradi a Frosinone, così come a Latina, dove però sono attese piogge tra le 17 e le 20. Piogge anche a Rieti, con temperature tra cinque e tredici gradi, mentre a Viterbo farà ancora più freddo: le minime scenderanno fino a tre gradi, mentre le massime non si alzeranno oltre i dodici gradi. Anche qui dalle 14 cominceranno a cadere le piogge, che si protrarranno fino a sera.

"La configurazione atmosferica dei prossimi tre giorni avrà caratteristiche tipicamente invernali anziché primaverili – ha dichiarato Antonio Sanò, fondatore del meteo.it -. Farà freddo e nevicherà fin quasi in pianura. Aria artica dalla Scandinavia è riuscita a raggiungere il Mar Mediterraneo generando un ciclone che si è posizionato sul Mar Ligure".

La situazione dovrebbe cambiare nei prossimi giorni. A partire da venerdì il meteo dovrebbe cambiare, con le temperature che si alzeranno e torneranno a superare i venti gradi, con un picco nella giornata di domenica che raggiungerà i 25 gradi.