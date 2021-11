Maltempo a Roma 25 novembre: forti temporali si abbattono sulla città Lampi e tuoni giovedì mattina 25 novembre, giornata di allerta meteo a Roma e nel Lazio. Un temporale con intense scariche elettriche si è abbattuto sulla Capitale.

A cura di Alessia Rabbai

Una tempesta di lampi e tuoni si è abbattuta stamattina 25 novembre su Roma, con forti temporali accompagnati da piogge. Un passaggio improvviso ha portato delle intense scariche elettriche, che poco prima delle ore 8 hanno sopreso la Capitale sotto ad un cielo fortemente perturbato. Dei forti boati hanno svegliato di soprassalto i cittadini che stavano ancora dormendo. Già gli esperti lo avevano annunciato e lo aveva reso noto anche il bollettino diramato dalla protezione civile su condizioni meterologiche avverse, dando l'avviso di una giornata di allerta meteo a Roma nel Lazio. Al momento non si segnalano particolari disagi in città.

Allerta meteo a Roma per oggi, giovedì 25 novembre

L'allerta meteo a Roma e nel Lazio diramata per oggi, giovedì 25 novembre e per le successive 24/36 ore prevede piogge e temporali molto forti. Si tratta di un allerta di colore giallo per criticità idrogeologica con "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento" si legge nel bollettino Le zone di allerta del Lazio sono Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 26 novembre

Domani, venerdì 26 novembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano piogge e temporali diffusi sull'intero territorio regionale. Sulla Capitale, nel dettaglio, le precipitazioni cadranno da moderate ad abbondanti, fino a 7 millimetri e il vento soffierà da moderato a forte. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 14 e massime di 15 gradi centigradi. Situazione analoga sugli altri capoluoghi regionali. Il maltempo continuerà ad imperversare fino alla giornata di domenica.