Maltempo a Natale a Roma e nel Lazio, temporali e vento nei giorni di festa: le previsioni meteo Le feste di Natale, a Roma e nelle altre province del Lazio, saranno purtroppo all’insegna del maltempo. Temporali molto forti sono previsto soprattutto 25 e 26 dicembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo per i giorni delle feste di Natale non sono purtroppo all'insegna del sole e del bel tempo. La Vigilia, Natale e Santo Stefano saranno infatti giorni caratterizzati dal maltempo, con cielo nuvoloso e piogge abbondanti, soprattutto a Natale e Santo Stefano. Nonostante le piogge e i temporali che si abbatteranno su Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, le temperature però saranno miti e in diversi parti del Lazio arriveranno fino a 15 gradi. Certo, con le piogge e i temporali sicuramente non si potrà godere di questo clima non esattamente invernale, andando a fare una passeggiata all'aria aperta. Ma sicuramente renderà questi giorni di festa un po' più piacevoli nonostante le forti precipitazioni che si abbatteranno sul Lazio. Per quanto riguarda la neve, non è ancora prevista a Roma, perché le temperature si manterranno alte.

Meteo Lazio 24 dicembre: cielo coperto alla Vigilia

In particolare a Roma, il 24 dicembre, il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata, mentre il termometro oscillerà tra i 9 e 12 gradi. Anche a Latina, durante la Vigilia di Natale, il cielo sarà coperto per tutto il giorno, da mattina fino a sera. Le temperature saranno comprese tra gli 11 e i 15 gradi, mentre i venti soffieranno moderati. A Frosinone il clima del 24 dicembre non sarà diverso da quello delle altre province, con temperature da 9 a 13 gradi e cielo coperto. Le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 22. Clima più freddo a Rieti, con cielo coperto e temperature tra gli 8 e gli 11 gradi, e a Viterbo, tra 9 e 12 gradi.

Il 25 dicembre a Roma temporali e vento forte

Il 25 dicembre, il giorno di Natale, a Roma ci saranno forti temporali a partire dalle 18. Alle 16 cominceranno a cadere le prime abbondanti piogge, con venti molto forti in tutta la capitale. Piogge molto forti sin dalle prime ore del mattino a Frosinone, con temporali nella notte, e venti moderati. Piogge a Latina il 25 dicembre a partire dalle 16, con temporali in serata, e venti forti che soffieranno sin dalla mattina e per tutta la giornata. Piogge deboli a Rieti dalla mattina e più forti dalle 16 del pomeriggio, con venti moderati. Anche a Viterbo le piogge cominceranno a cadere dalle 10 e continueranno per tutta la giornata di Natale.

A Santo Stefano ancora maltempo e temporali nel Lazio

Nella giornata di Santo Stefano, domenica 26 dicembre, ci saranno piogge e temporali ancora in tutto il Lazio. A Roma sono previsti temporali nella notte e forti piogge per tutto il giorno, con venti moderati e massime fino a 16 gradi. A Frosinone, invece, l'ondata di maltempo sarà più forte rispetto alla capitale, con temporali la mattina, piogge forti all'ora di pranzo e poi ancora temporali. Il 26 dicembre maltempo anche a Latina, con temporali sin dalle 7 del mattino e ancora piogge per tutto il giorno. Piogge forti e schiarite a Rieti, dove i venti soffieranno moderati, e a Viterbo, con precipitazioni sin dalle 10 del mattino.