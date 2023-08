Malore sul Terminillo: morto il giornalista ed ex funzionario del Tribunale di Rieti Marcello Moroni Moroni, 70 anni, stava partecipando a un’iniziativa medica presso il rifugio Rinaldi quando ha accusato un malore. “La comunità sentirà la mancanza di una persona seria, mite e sempre pronta a dare il suo contributo”, il ricordo del sindaco di Rieti, Sinibaldi.

A cura di Teresa Fallavollita

È morto nella mattinata di ieri, domenica 6 agosto, Marcello Moroni. La tragedia è avvenuta sul Terminillo, presso il rifugio Massimo Rinaldi a quota 2.108 metri. Moroni, giornalista pubblicista in pensione, era stato cancelliere del tribunale di Rieti e addetto stampa del Club Alpino Italiano (Cai). Profondo cordoglio a Rieti: la città si stringe intorno alla famiglia e ricorda con affetto il portavoce e componente del comitato cittadino della Festa del Sole.

Il malore sul Terminillo

Stava prendendo parte a un’iniziativa medica organizzata dal Cai, insieme alla Commissione centrale Medica e alla Società Italiana di Medicina di Montagna, dedicata alla misurazione in quota della pressione arteriosa e della saturazione dell'ossigeno nel sangue quando ha accusato un malore, Marcello Moroni. Per l’ex funzionario del Tribunale di Rieti, che avrebbe compiuto 71 anni tra pochi mesi, non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici presenti.

Sul posto il personale del 118, forze dell’ordine, Soccorso Alpino e Vigili del fuoco, oltre a un elicottero della Guardia di Finanza per il trasporto della salma che è stata trasferita all’ospedale di Rieti.

Il cordoglio della comunità reatina

“Questa mattina siamo stati raggiunti da una triste notizia – è il commento affidato ai social di Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti – Purtroppo è venuto a mancare Marcello Moroni, una delle anime storiche della Festa del Sole. A nome di tutta l'Amministrazione esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia, in particolare alle figlie Claudia, Flavia e Giulia. La comunità cittadina sentirà la mancanza di una persona seria, mite e sempre pronta a dare il suo contributo”. E con estremo affetto lo ha ricordato anche il comitato cittadino della Festa del Sole, di cui Moroni faceva parte: “Oggi la giornata è iniziata con un buongiorno amaro. Marcello, sei stato una grande persona. Ti ricordiamo con affetto, stima e gratitudine. Sarai sempre nei nostri cuori”.

In segno di rispetto, il Cai di Rieti ha dichiarato il proprio “lutto per la grave perdita del nostro stimatissimo socio e portavoce della sezione” e ha annullato tutte le manifestazioni previste per la giornata di ieri.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 8 agosto, nella chiesa di San Michele Arcangelo (Rieti) alle ore 15.