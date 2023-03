“Maggioranza nel caos, tutto fermo a Roma”: le opposizioni attaccano Gualtieri

"La maggioranza è completamente nel caos, spaccata al suo interno, blocca i lavori dell’Assemblea e gioca sulla pelle dei cittadini romani". Il duro attacco alla coalizione di centrosinistra che sostiene la giunta guidata da Roberto Gualtieri a Roma arriva da tutta l'opposizione, che ieri ha firmato una nota congiunta per denunciare il mancato raggiungimento del numero legale in Assemblea Capitolina.

I consiglieri di maggioranza, spiegano gli eletti nella Lista Calenda, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Lista Civica Raggi, Fratelli d'Italia, Udc-Forza Italia e Lega, hanno fatto mancare il numero legale nella seduta di ieri, convocata d'urgenza per discutere di cinque proposte di delibera: soprattutto l'approvazione delle linee guida del contratto di servizio di Farmacap (che controlla le farmacie comunali di Roma), di Zetema, di Roma Mobilità e di Aequa Roma e il contratto di servizio sulla gestione dei rifiuti con Ama.

L'urgenza della convocazione, i tempi contingentati e, tuttavia, la mancata discussione e votazione sono il segno, secondo le opposizioni, di una maggioranza spaccata al suo interno. Si legge nella nota congiunta:

"Quattro sedute del Consiglio comunale convocate con urgenza con identico ordine dei lavori, da oggi a venerdì, per discutere cinque proposte di delibera. Prima importante anomalia. A questo si aggiunga l’imposizione di un vero e proprio contingentamento dei tempi di intervento per accelerare il più possibile la votazione dei provvedimenti, almeno nelle intenzioni della maggioranza. Seconda assurda forzatura. Infine, lo svolgimento dei lavori, per come è realmente avvenuto: apertura questa mattina con un’ora di ritardo poi un’interruzione, intorno alle 13.30, per quasi un’ora e mezza e infine, alle 17.20, seduta terminata per mancanza del numero legale, con i consiglieri di maggioranza che abbandonano l’emiciclo".