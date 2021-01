Trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Tutti reati commessi per agevolare ‘Cosa nostra'. Undici persone sono state arrestate oggi dai carabinieri del Ros in collaborazione con i comandi provinciali dei carabinieri. Nell'ambito della stessa operazione, coordinata dalla procura di Roma, è stato emesso dal tribunale di Roma ed eseguito dai militari un provvedimento di sequestro beni. L'operazione delle forze dell'ordine è stata denominata ‘Gerione'. Per il momento non sono stati diffusi altri dettagli in merito all'operazione, ma è stata convocata una conferenza stampa alle 10 e 30.