Maestra fa cantare ai bimbi l’inno della Roma, protestano i genitori: “Mio figlio laziale piangeva” La maestra si è scusata: “Ho messo l’inno della Roma in maniera scherzosa, il bambino piangeva perché aveva mal di testa”.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un karaoke per seguire il testo della canzone, l'inno della Roma di Antonello Venditti sparato a tutto volume e bimbi che cantano. Questo il contenuto di un video diventato virale nelle ultime ore, e che mostra gli alunni della scuola elementare Caterina Usai a Talenti cantare intorno al televisore. Non tutti però sono stati contenti dell'accaduto. Alcuni genitori hanno protestato contro la decisione presa dall'insegnante. Il padre di un bambino, secondo quanto riportato dall'Adnkronos, ha dichiarato che il figlio si è messo a piangere dato che la sua squadra del cuore è nientemeno che la Lazio. Insomma, il gesto della maestra non è piaciuto a tutti. E c'è chi pensa che dopo la vittoria della Conference League contro il Feyenoord, i tifosi della Roma stiano un po' esagerando.

Le scuse della maestra ai microfoni di Radio Sei

La maestra che ha fatto cantare ai bimbi l'inno della Roma si è scusata. Ai microfoni di Radio Sei ha spiegato che il bimbo in lacrime "soffre di forte emicrania, piangeva per quello. Era già venuto la mattina e con la madre abbiamo deciso di dargli un po’ di tachipirina, eravamo d’accordo che se non fosse passato sarebbe venuta a riprenderlo. Ho messo l’inno della Roma in maniera scherzosa, perché dei bambini erano andati a scuola con la maglia della squadra. Tra l’altro io non sono neanche una tifosa di quelle accanite e la mia famiglia è divisa. È stato fatto in maniera totalmente innocua e non premeditata, ma posso capire che possa aver disturbato. Per questo per par condicio metterò anche l’inno della Lazio, anche se in classe ci sono anche due juventini".