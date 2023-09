Maestra apre una finestra della mensa scolastica, le crolla addosso e finisce in ospedale Momenti di paura all’Istituto comprensivo Manzoni a Roma, dove nella mensa una finestra è caduta addosso a una maestra che ha cercato di aprirla ed è finita in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Una maestra dell'Istituto comprensivo Alessandro Manzoni nel quartiere Appio-Latino a Roma è rimasta ferita ed è finita in ospedale, dopo esserle caduta addosso una finestra, che aveva cercato di aprire all'interno della mensa scolastica. L'episodio è avvenuto martedì scorso 19 settembre all'interno di una delle scuole della Capitale. Si tratta di una vasistas, ossia di una di quelle finestre che si aprono tirando verso l'interno.

A riportarlo La Repubblica, che racconta quanto accaduto: l'insegnante era in pausa pranzo con la sua classe durante una giornata di lavoro come le altre. Dato il caldo che si sta ancora registrando specialmente in città nonostante sia ormai settembre, ha cercato di aprire una finestra della mensa per far circolare un po' d'aria. Ma è accaduto ciò che non si aspettava: la finestra le è caduta addosso, ferendola. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, fortunatamente la docente non rischia di morire.

La scena si è verificata davanti agli occhi degli alunni, dei colleghi e del personale della mensa al lavoro. Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento nell'Istituto comprensivo. Il personale sanitario arrivato in breve tempo ha preso in carico la maestra e l'ha trasportata in ospedale.

Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi, ma grande è stato lo spavento. Il pensiero della docente è che al posto suo ci sarebbe potuto stare un bambino. Dopo il grave episodio il Municipio VII ha mandato dei tecnici nella scuola, che hanno svolto alcuni sopralluoghi per capire lo stato delle finestre e scongiurare che si possa verificare di nuovo.