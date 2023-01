Madre e figlia trovate morte in casa, un amico: “Luana è stata uccisa” Per un amico di Luana Costantini la donna non sarebbe morta per cause naturali, ma qualcuno l’avrebbe uccisa. Al momento sulla vicenda non risultano indagati.

A cura di Alessia Rabbai

"Luana è stata uccisa" ne è convinto un suo amico, che ha raccontato di aver vissuto per dieci mesi in casa con lei e la madre Elena Bruselles. Tutte e due le donne sono state trovate morte nell'appartamento in via Giulio Salvatori in zona Monte Mario a Roma lo scorso venerdì 20 gennaio. "Esistono più copie di chiavi di quella casa – spiega – Qualcuno è entrato e ha fatto quello che doveva fare". Ma, qualora ciò che dice fosse vero e venisse confermato dalle forze dell'ordine, chi ha ucciso Luana Costantini e sua madre e perché? Una vicenda quella in cui si inserisce la scomparsa delle due donne residenti nel quadrante Nord della Capitale, che sembra assumere i contorni del giallo, almeno da quanto racconta l'amico. L'uomo, ha rilanciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Rai ‘La Vita in Diretta', convinto del fatto che "Luana non è morta per cause naturali, ma che qualcuno le abbia fatto del male". Sulla vicenda lavora la Polizia di Stato, al momento non ci sono indagati.

Riaffiora l'ombra della setta

"Luana faceva parte di una determinata setta – continua l'amico – Hanno ucciso Luana perché era diventata un problema per loro. Noi (l'intervistato e un altro uomo ndr) siamo andati via perché ci hanno minacciato di morte, ovunque andavamo ci perseguitavano". Ma non fornisce altri dettagli sul ‘chi'. L'ipotesi che la morte delle due donne sia da ricondurre all'appartenenza di una fantomatica setta è trapelata già nelle ore successive alla scoperta dei due cadaveri, essendo stati trovati in casa oggetti come candele e una tavola ouija, che possono essere ricondotti a dei riti.

Luana ed Elena, mamma e figlie trovate morte in casa

Quando gli agenti della Polizia di Stato del Comissariato Primavalle sono entrati nell'abitazione di Monte Mario le due donne erano già morte. I cadaveri erano in stato di decomposizione, ciò fa pensare che il decesso risalga ad una settimana prima per Luana e almeno a un mese prima per Elena, che soffriva d'Alzheimer. Si attendono i risultati dell'autopsia svolta sulle salme, per chiarire le cause del decesso. Pare che Luana fosse in depressione.