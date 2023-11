Madre e figlia morte a distanza di poche ore, presentato esposto per accertare errori dei medici I fatti sono accaduti lo scorso 7 gennaio all’ospedale Spaziani di Frosinone, ma adesso un familiare ha presentato un esposto per verificare eventuali errori medici.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sara Palmiero, 47 anni, Rossella Boi, 78 anni. Madre e figlia, morte a distanza di poche ore l'una dall'altra all'interno dello stesso ospedale, lo Spaziani di Frosinone. Prima è morta Sara e poi, poco dopo, anche la mamma, che era già ricoverata in ospedale per una grave patologia. Un mese più tardi è morto anche il papà della 47enne, Giuseppe.

Presentato un esposto a quasi un anno di distanza dai fatti

Adesso, a distanza di quasi un anno dai fatti, un parente ha presentato un esposto per verificare se i tre famigliari potevano essere salvati. In altre parole, se ci siano stati errori medici o ritardi che abbiano causato i decessi. Il primo passo dell'avvocato Alessandro Petricca, riporta il quotidiano locale Ciociaria Oggi, è stato quello di acquisire le cartelle cliniche con i risultati delle autopsie sui corpi delle tre vittime e adesso tutto il materiale sarà analizzato da un consulente medico di parte.

Sara è morta nella mattinata del 7 gennaio, la mamma poche ore dopo

Praticamente, stando a quanto ricostruito, Sara è morta nel corso della mattinata del 7 gennaio e la mamma poche ore dopo, nel pomeriggio. Entrambe all'ospedale Spaziani di Frosinone, lo stesso nosocomio dove poi è morto il padre di Sara circa un mese dopo. Secondo

Quand'è morta, Sara lavorava come commessa all'Unieuro, ma in passato era stata un'arbitra. La ricordava così la sezione Aia di Frosinone: "Lei fu la prima donna della nostra sezione ad esordire nella categoria promozione nel maggio del 2001. Associata dal 20/04/1991 al 16/03/2012. Condoglianze a tutta la sua famiglia dal Presidente Paolo Iaboni e da tutta la Sezione AIA di Frosinone. Si rimane arbitri per sempre!".