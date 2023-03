Madre e figlia investite da un’auto sulla Migliara 45: morta una delle due donne L’incidente è avvenuto sulla Migliara 45, in provincia di Latina. Per la 71enne non c’è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna di settantuno anni è morta giovedì sera in un grave incidente stradale sulla Migliara 45, nei pressi di Borgo San Michele a Latina. Secondo quanto emerso, l'anziana stava attraversando la strada insieme alla figlia, quando entrambe sono state travolte da una macchina che dall'Appia stava procedendo verso la Pontina. Ad avere la peggio è stata la 71enne, morta praticamente sul colpo. Ferita solo lievemente la figlia, una donna di 47 anni, che è stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per essere medicata.

I soccorritori hanno fatto di tutto per rianimare la donna, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente è avvenuto giovedì sera intorno alle 21, in un rettilineo, all'altezza del civico 1404. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Saranno loro a dover accertare le cause del sinistro ed eventuali responsabilità.

Il conducente dell'auto che ha investito le due donne si è fermato a prestare soccorso, chiamando il 112. Come da prassi, è stato sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

Gli agenti della polizia stradale hanno proceduto ad ascoltare i testimoni che hanno assistito alla scena, e controlleranno se vi siano telecamere di sorveglianza nella zona, in modo da chiarire la dinamica in modo ancora più preciso.

La salma della donna deceduta è stata trasportata all'obitorio, in attesa del nulla osta del magistrato per la restituzione alla famiglia e la sepoltura. Sotto shock gli amici e i familiari della signora, sconvolti per la tragedia che ha colpito lei e la sua famiglia.