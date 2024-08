Madonna è a Roma: la popstar ai Musei Vaticani col fidanzato e l’aperitivo in centro

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Madonna è a Roma. Dopo il compleanno nel sito archeologico di Pompei, le tappe a Positano, Capri, Palmarola e la cena con passeggiata serale a Terracina, la popostar americana è concessa "vacanze romane". La cantante ha visitato i Musei Vaticani insieme al fidanzato, il calciatore giamaicano ventottenne Akeem Morris e si è concessa un aperitivo nel centro storico.

Madonna in un locale al centro di Roma, cos'ha ordinato

Madonna Louise Veronica Ciccone è comparsa nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto in un locale di Piazza Santi Apostoli senza dare alcun preavviso: "Tutto mi aspettavo tranne che di vedere Madonna – ha confessato Roberto Vanzo, titolare dello storico bar ristorante Bibo dal 1969 come riporta Il Corriere della Sera – Siamo abituati a vedere le forze dell'ordine che passano in massa davanti al nostro locale, e pensavamo a una manifestazione, invece sono arrivati Ncc, macchinoni e i primi assistenti di Madonna, che abbiamo accolto nel nostro dehors. Infine è arrivata lei". Insieme a Madonna oltre al fidanzato c'erano degli e alcuni assistenti personali. Hanno ordinato solo da bere: Coca Cola, aranciate, caffè e cappuccini freddi, qualche bottiglia d'acqua e molti frullati di frutta e Spritz.

Folla per Madonna a Roma

Scesa dall'auto Madonna si è seduta ai tavolini del locale e la sua presenza non è di certo passata inosservata: a notrarla una folla di persone tra turisti e romani, che hanno provato ad avvicinarsi a lei per chiederle selfie, autografi, o semplicemente per salutarla. Ma la cantante come è già successo durante le precedenti tappe italiane non si è concessa ai fan.