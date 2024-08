Cosa ha mangiato Madonna a Terracina: per cena crudi di pesce e pasta cacio e pepe

video suggerito

Madonna in visita a Terracina ha cenato nel ristorante Al Giardino. La popstar ha mangiato antipasti crudi di pesce, pasta cacio e pepe e dolci della casa.

A cura di Alessia Rabbai

Antipasti crudi di pesce e pasta cacio e pepe sono i piatti scelti da Madonna in visita a Terracina. La popostar americana ha scelto di cenare nel ristorante del centro storico Al Giardino. Un pasto che ha cominciato assaporando antipasti misti di pesce crudo e tartare, come primo piatto ha scelto solo una pasta cacio e pepe ed ha terminato la cena direttamente con il dessert, gustando i dolci della casa.

Lo chef: "Felici e orgogliosi che Madonna abbia cenato Al Giardino"

Intervistato dall'AdnKronos, lo chef del ristorante Al Giardino Luigi Maria Pernarella ha detto di essere stato felice di avere come cliente Madonna: "Siamo orgogliosi che una grande artista come Madonna abbia scelto, anche se per poche ore, di trascorrerle a Terracina" E ha raccontato come hanno saputo che avrebbe cenato da loro e come si è svolta la serata nel ristorante: "Abbiamo tenuto aperto il locale anche per gli altri clienti. Quando hanno prenotato per le 10.30 di sera, a nome della popstar, ci hanno chiesto semplicemente la massima riservatezza, di non essere importunati o disturbati – spiega sempre lo chef all'AdnKronos – E così è stato. Niente foto, niente video, nessuna dedica. Quelle le lasciamo ad altri locali".

Madonna e il fidanzato passeggiano per il centro di Terracina

Dopo la cena Al Giardino Madonna e il fidanzato, il calciatore ventotte giamaicano Akeem Morris, hanno fatto una passeggiata nel centro storico insieme al sindaco di Terracina Francesco Giannetti, che li ha accompagnati per la città. La cantante indossava un vestito nero in pizzo, che la copriva dal collo fino alle caviglie e anche parzialmente le braccia, occhiali da sole scuri e un foulard in testa, come se volesse passare inosservata, senza ovviamente riuscirci. La passeggiata della coppia è stata resa difficoltosa da una folla di curiosi, tra cittadini e turisti suoi fan, che hanno cercato di avvicinarsi a lei per chiederle aurtografi, selfie o anche solo per salutarla. Ma la cantante non si è concessa.