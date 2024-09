video suggerito

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia senza più il campo di preghiera: “Terremoti e malattie letali” Nell’ultimo messaggio del 7 settembre 2024 la veggente di Trevignano Romano che dice di vedere la Madonna annuncia catastrofi naturali e malattie create in laboratorio per distruggere l’umanità. I raduni al campo sono finiti, Gisella Cardia fa le dirette online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Catastrofi naturali, calamità di ogni tipo. E malattie letali create artificialmente per distruggere l’umanità. La presunta veggente di Trevignano Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, capace di moltiplicare gli gnocchi e la pizza, torna a "predire il futuro". E nell’ennesimo messaggio che, a suo dire, le sarebbe stato consegnato dalla Madonna, avverte i fedeli che presto "tutte le profezie si avvereranno", che "le apparizioni saranno più frequenti, perché stanno giugendo alla fine".

Al lettore ricordiamo che il futuro non si può predire e che terremoti, catastrofi naturali ed eventuali malattie semplicemente accadono. E ricordiamo pure che in merito alla vicenda di Trevignano Romano la diocesi di Civita Castellana guidata dal vescovo Marco Salvi ha dichiarato con un decreto dello scorso 6 marzo che le apparizioni sono false e che sul lago di Bracciano la Vergine Maria non è mai comparsa, invitando fedeli e sacerdoti a prendere le distanze.

L'ultimo messaggio di Gisella Cardia

Nell'ultimo messaggio datato a sabato scorso 7 settembre 2024 a dire di Gisella Cardia la Madonna le avrebbe confidato che "le apparizioni saranno più frequenti, finché giungeranno alla fine". Poi gli avvertimenti d'imminenti catastrofi naturali: "I terremoti saranno più frequenti, finché arriverà quello più forte di tutti". E di malattie letali create artificialmente, per distruggere l'umanità: "Malattie costruite nei laboratori, verranno rilasciate nell'aria". Promesse di punizione per "i potenti".

Il precedente messaggio è datato al 3 settembre 2024, il giorno in cui ogni mese da anni Scarpulla insieme ai fedeli si reca nel terreno di via Campo Le Rose per la recita del rosario. Data in cui a suo dire le comparirebbe la Madonna, per lasciarle appunto messaggi per i fedeli. Vedrebbe la Madonna, i santi e perfino Gesù, sempre come detto da Scarpulla, in varie occasioni – anche al di fuori del 3, mentre è a casa impegnata nella sua vita quotidiana.

Com'è accaduto per il messaggio dello scorso sabato. Non è la prima volta che i toni dei messaggi diffusi da Gisella Cardia sono minacciosi, la veggente negli anni ha messo in guardia i fedeli su malattie contagiose e letali, guerre calamità naturali, temi che ripropone ciclicamente: "Cari figli presto Roma crollerà, ci sarà un forte terremoto e l’Altare della Patria sarà il primo ad essere distrutto".

Gisella Cardia non pregherà più dal campo delle apparizioni

Dal 3 settembre 2024 sono interrotti i raduni di preghiera nel campo con vista panoramica sul lago di Bracciano alle porte di Roma, dove si svolgevano da anni. La veggente Gisella Cardia ha recitato il rosario da casa in diretta e i fedeli l'hanno seguito tramite il canale Youtube, non potendosi recare sulla collina. Gli agenti della polizia locale su indicazione del Comune di Trevignano hanno infatti messo i sigilli e le catene al campo, che è stato acquisito dall'amministrazione comunale ed è diventato pubblico.

Era una proprietà privata dell'associazione Madonna di Trevignano Ets Onlus, ma l'ha perso dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla veggente e da suo marito per un contenzioso su abusi edilizi in quanto l'area in cui avvenivano gli incontri di preghiera con i fedeli ricade nel Parco di Bracciano e Martignano e dunque soggetta a vincoli.