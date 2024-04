video suggerito

Madonna di Trevignano, David Murgia: “Ho chiesto io un confronto con l’avvocato di Gisella, ma non per la diocesi” Il presidente del Gris di Roma David Murgia ha chiarito di aver chiesto di sua iniziativa un confronto con l’avvocato di Gisella Cardia, Solange Marchignoli. La precisazione dopo la smentita della diocesi di Civita Castellana di un accordo con la veggente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

David Murgia, Gisella Cardia e l'avvocato Solange Marchignoli

"Ho cercato l'avvocato di Gisella Cardia per un confronto, per sondare la possibilità di evitare una nuova ferita alla comunità ecclesiale di Trevignano Romano (diocesi di Civita Castellana), che si sarebbe inevitabilmente creata, se Gisella non avesse ottemperato alle disposizioni del decreto del vescovo Marco Salvi, recandosi al Campo delle Rose il 3 aprile scorso. Ma è stata una mia iniziativa, non mi ha incaricato nessuno". Il presidente del Gris di Roma, Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, ha fatto chiarezza sull'esistenza di un "accordo" tra la Diocesi e l'avvocato della veggente, che avrebbe convinto quest'ultima a non presentarsi davanti ai fedeli sulla collina, per la recita del rosario.

Murgia: "Nessuno mi ha incaricato"

David Murgia, sul suo blog ‘Il segno di Giona' ha pubblicato una precisazione alla notizia di un presunto confronto con Gisella Cardia: "Nel pomeriggio del 2 aprile scorso – incaricato da nessuno – nella mia qualità di presidente del Gris di Roma, ho cercato l’avvocato Solange Marchignoli e ho proposto una bozza di comunicato, che Gisella – se lo avesse ritenuto opportuno – poteva condividere con tutti. Riprendeva tutti i punti salienti contenuti nel decreto del vescovo (obbedienza alla Chiesa, compiere un percorso di purificazione ecc.).

Murgia continua spiegando quella che, chiarisce, è stata una sua iniziativa: "Era un modo, che, ho pensato, avrebbe forse potuto evitare a Gisella e alla comunità dei fedeli di porsi in aperta disobbedienza con il vescovo e con la Diocesi e – nello stesso tempo – per tentare di aprire un canale di incontro tra Gisella e il vescovo, per evitare ulteriori spaccature nella comunità".

E conclude: "Quando mi è stato riferito che Gisella intendeva comunque pregare insieme ad altre persone al Campo delle Rose, disattendendo così uno dei principali obblighi derivanti dal decreto a firma di monsignor Salvi, ho ritenuto che ogni mio sforzo teso a evitare nuove divisioni nel popolo di Dio non potesse avere seguito".

L'avvocato Marchignoli: "Contattata da una persona per conto del vescovo"

La precisazione del presidente del Gris di Roma arriva insieme alla nota dell'avvocato di Gisella Cardia, Solange Marchignoli, dopo il comunicato stampa della diocesi di Civita Castellana, che ha smentito la notizia di un presunto accordo tra il vescovo Salvi e la legale della veggente.

"Essendo venuti a conoscenza di notizie false, riguardanti presunti accordi tra il legale della signora Giuseppa Maria ‘Gisella' in Cardia e codesta Diocesi, si precisa che non è stato posto in essere nessun contatto con il legale della signora Cardia e si ribadiscono le disposizioni emanate nel decreto del 6 marzo 2024" c'era scitto.

"Negare un fatto provato documentalmente, è lesivo non soltanto dell'onore e del decoro della mia assistita, ma anche della mia correttezza professionale" ha risposto l'avvocato Marchignoli, dopo la smentita. A fare chiarezza è intervenuta la nota di Murgia. "Gisella ha semplicemente allungato la mano a chi gliel'ha tesa, perché aveva creduto e auspicato ci fosse una possibilità di dialogo. Del resto, se il monsignor Salvi lo avesse fatto, sarebbe stato in linea con le continue esortazioni di Papa Francesco all'"aprirsi al dialogo all'abbattere i muri di divisione e ad essere misericordiosi" (cit. Papa Francesco). E questo avrebbe solo confermato lo spirito materno della Chiesa".