Madonna di Trevignano, la diocesi di Civita Castellana smentisce: "Nessun accordo con Gisella" La diocesi di Civita Castellana ha chiarito con un comunicato stampa, che non c'è stato alcun accordo tra Gisella Cardia e il vescovo Marco Salvi.

A cura di Alessia Rabbai

Gisella Cardia e il vescovo della diocesi di Civita Castellana Marco Salvi

"Essendo venuti a conoscenza di notizie false, riguardanti presunti accordi tra il legale della signora Giuseppa Maria ‘Gisella' in Cardia e codesta Diocesi, si precisa che non è stato posto in essere nessun contatto con il legale della signora Cardia e si ribadiscono le disposizioni emanate nel decreto del 6 marzo 2024". La diocesi di Civita Castellana con un comunicato stampa diffuso oggi pomeriggio, ha smentito la notizia diffusa ieri rispetto ad un confronto tra l'avvocato della veggente, Solange Marchignoli, e una persona che le avrebbe parlato per "conto del vescovo". La comunicazione della diocesi arriva all'indomani dell'incontro di preghiera mensile sulla collina di Trevignano Romano. Un raduno quello del 3 aprile 2024, che si è svolto senza Gisella Cardia, la quale ha deciso di non presentarsi, obbedendo alle indicazioni del vescovo. I fedeli radunati nel terreno in via Campo Le Rose, hanno recitato il rosario, nonostante la sua assenza.

Gisella Cardia non è stata presente alla preghiera

Ieri sulla collina di Trevignano Romano i fedeli hanno atteso la veggente, che dopo una lunga e attenta riflessione, non si è presentata. "La signora Gisella Cardia non sarà presente alla preghiera del 3 aprile 2024, per dimostrare fattivamente la sua comunione con la Chiesa. Così facendo, infatti, auspica di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi. Chiede a tutti i fedeli di accompagnare questo delicato momento con la preghiera, significando che il suo cammino non si ferma ma, al contrario, continua in obbedienza alla voce dello Spirito che invita ad un tempo di silenzio e di preghiera. Dio vi benedica tutti". Questo il comunicato scritto dall'avvocata Solange Marchignoli, che una fedelissima ha letto prima della recita del rosario.