Madame canterà a concertone di Capodanno, D’Amato: “Dopo 2 anni di lotta al Covid, sono esterrefatto” Così l’assessore D’Amato sulla vicenda che vede coinvolta la cantante Madame: “Ho passato due anni a combattere il Covid19. Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto”.

A cura di Enrico Tata

L'assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha confermato che, nonostante le polemiche, Madame canterà al concertone di Capodanno. In una nota Onorato ha spiegato che "non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023' non cambia. Ci auguriamo, ad ogni modo, che l'artista possa chiarire la sua posizione".

Amadeus, il conduttore del 73esimo Festival di Sanremo, ha confermato che Madame sarà in gara. Almeno per il momento, quindi, non ci sarà alcuna esclusione: "In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano", ha detto Amadeus al programma The Flight di RTL 102.5.

D'Amato: "Dal Circo Massimo lanci messaggio di fiducia nei vaccini"

Il candidato del Pd alle elezioni regionali del Lazio e attuale assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha dichiarato in merito: "Ho passato due anni a combattere il Covid19. Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto. Auspico che almeno dal palco del Circo Massimo lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini". Nel Lazio D'Amato ha coordinato la risposta sanitaria alla pandemia da Covid prima e poi la campagna di vaccinazione di massa.

Falsi certificati vaccinali per ottenere il Green Pass, tre medici indagati

La cantante Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, 20 anni, è coinvolta nell'inchiesta della procura di Vicenza su presunte false vaccinazioni anti-Covid. Tre medici sono stati accusati di aver prodotto certificati di vaccinazione falsi allo scopo di ottenere Green Pass per i loro pazienti. Per questo dovranno rispondere di corruione per atti contrari ai doveri d'ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. Tra i loro clienti ci sarebbe anche Madame, secondo gli inquirenti.