Macelleria vende carne senza etichetta e potenzialmente pericolosa: sequestrati 37 chili Ha ricevuto una maxi multa il titolare di una macelleria che vendeva carne senza tracciabilità e dunque potenzialmente pericolosa per la salute.

Carne senza informazioni sulla tracciabilità veniva venduta ai clienti in una macelleria di Roma Est. I carabinieri di Piazza Dante con il gruppo di Roma e del Nucleo Tutela Salute hanno sequestrato ben 37 chili di carne, potenzialmente pericolosa per la salute, perché non riportava le indicazioni previste dalla legge a tutela del consumatore e quindi, non era vendibile. A finire nei guai un quarantunenne originario del Bangladesh e titolare della macelleria, che ha ricevuto una multa salata da oltre 3mila euro per le infrazioni. Il provvedimento è arrivato a seguito dei controlli devolti dai carabinieri nel territorio di Roma tra le zone San Lorenzo e Pigneto, dove hanno svolto delle verifiche all'interno di alcuni esercizi commerciali di generi alimentari. All'interno dell'attività i militari hanno trovato cibi conservati male e mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il titolare della macelleria multato non aveva infatti applicato le misure necessarie a riconoscere la tracciabilità dei prodotti che vendeva necessari per i controlli in merito alla sicurezza alimentare.

Multato il titolare di un negozio di alimentari

I controlli dei carabinieri hanno portato anche a sanzionare il titolare di un altra attività commericale, questa volta un negozio di alimentari. Si tratta di un cinquantasettenne originario del Bangladesh, che ha ricevuto una multa di 2mila euro. Anche in questo caso la sanzione è arrivata per la mancanza di informazioni sulla tracciabilità dei prodotti e per non aver disposto in maniera corretta i sistemi e le procedure relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare.