Macchina avvolta dalle fiamme sfreccia di notte sulla Casilina (VIDEO) Mistero su un video shock pubblicato su Twitter: una macchina in fiamme sfreccia sulla Casilina, altezza Borghesiana, a Roma.

A cura di Enrico Tata

Una macchina incendiata sfreccia di notte sulla Casilina, periferia Sud Est di Roma. Il misterioso video è stato pubblicato su Twitter, ma per ora non ci sono altre conferme da parte delle forze dell'ordine. Le immagini sono state sicuramente realizzate all'altezza della Collina della Pace alla Borghesiana, ma la data in cui sono state effettuate resta un mistero e per il momento non è possibile accertarla. Potrebbe trattarsi quindi di un episodio avvenuto la scorsa notte, ma anche risalente a diversi giorni fa.

"Una macchina ha preso fuoco ed è stata lasciata in balia delle fiamme", si legge su Twitter. E ancora: "Queste cose, si vedono a Hollywood…. e a Roma!! Ma l'importante è che nessuno si sia fatto male". Qualcuno ipotizza che possa essersi trattato di una finzione cinematografica, ma questa ipotesi al momento sembra improbabile.

Stando a quanto si apprende, a bordo del mezzo non c'era nessuno e nessuno è rimasto ferito.