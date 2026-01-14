Lutto per Erri Talone, schiacciato da un macchinario di 50 quintali: “Un’ingiustizia inaccettabile”

Erri Talone

Si chiamava Erri Talone l'operaio morto, schiacciato da un macchinario di cinquanta quintali a viale Perfumo nel Comune di Colleferro in provincia di Roma martedì 13 gennaio scorso. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha scosso la comunità, che si è stretta con cordoglio alla famiglia. Talone era residente ad Artena ed era sposato.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali

Sono tanti i messaggi arrivati alla famiglia di Talone a seguito del grave incidente sul lavoro in cui ha perso la vita. Tra questi la sindaca di Artena Silvia Carocci: "Siamo stati nel luogo dell’incidente. Dichiareremo il lutto cittadino nei giorni delle esequie" E il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna: "Ci devasta il costatare un’altra morte bianca nella nostra città.

Il giovane rimasto ucciso oggi pomeriggio nelle fornaci di viale Perfumo, tra gli stabilimenti Piombinara, ha perso la vita a poche centinaia di metri da via Caduti sul Lavoro. Abbiamo voluto esprimere, come amministrazione, la nostra vicinanza sul posto ai lavoratori e ai suoi colleghi. Dichiareremo il lutto cittadino, congiuntamente con Silvia Carocci, nel giorno delle esequie".

L'incidente sul lavoro in cui è morto Erri Talone

Erri Talone al momento dell'incidente in cui ha perso la vita era al lavoro in un'azienda di materiali edili, quando un un pesante macchinario, un trasformatore, lo ha schiacciato. Quando il personale sanitario è arrivato sul posto con l'ambulanza non c'è stato purtroppo nulla da fare. Presenti sul luogo dell'accaduto vigili del fuoco e carabinieri con il personale della sicurezza sul lavoro. Terminate le verifiche necessarie sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.