roma
video suggerito
video suggerito

Lutto per Erri Talone, schiacciato da un macchinario di 50 quintali: “Un’ingiustizia inaccettabile”

Colleferro e Artena dichiareranno lutto cittadino durante i funerali di Erri Talone, l’operaio 41enne schiacciato da un macchinario.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Alessia Rabbai
86 CONDIVISIONI
Erri Talone
Erri Talone

Si chiamava Erri Talone l'operaio morto, schiacciato da un macchinario di cinquanta quintali a viale Perfumo nel Comune di Colleferro in provincia di Roma martedì 13 gennaio scorso. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha scosso la comunità, che si è stretta con cordoglio alla famiglia. Talone era residente ad Artena ed era sposato.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali

Sono tanti i messaggi arrivati alla famiglia di Talone a seguito del grave incidente sul lavoro in cui ha perso la vita. Tra questi la sindaca di Artena Silvia Carocci: "Siamo stati nel luogo dell’incidente. Dichiareremo il lutto cittadino nei giorni delle esequie" E il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna: "Ci devasta il costatare un’altra morte bianca nella nostra città.

Il giovane rimasto ucciso oggi pomeriggio nelle fornaci di viale Perfumo, tra gli stabilimenti Piombinara, ha perso la vita a poche centinaia di metri da via Caduti sul Lavoro. Abbiamo voluto esprimere, come amministrazione, la nostra vicinanza sul posto ai lavoratori e ai suoi colleghi. Dichiareremo il lutto cittadino, congiuntamente con Silvia Carocci, nel giorno delle esequie".

Leggi anche
Si chiamava Erri Talone l'operaio travolto e ucciso da un macchinario pesante 50 quintali: aveva 43 anni

L'incidente sul lavoro in cui è morto Erri Talone

Erri Talone al momento dell'incidente in cui ha perso la vita era al lavoro in un'azienda di materiali edili, quando un un pesante macchinario, un trasformatore, lo ha schiacciato. Quando il personale sanitario è arrivato sul posto con l'ambulanza non c'è stato purtroppo nulla da fare. Presenti sul luogo dell'accaduto vigili del fuoco e carabinieri con il personale della sicurezza sul lavoro. Terminate le verifiche necessarie sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Cronaca
86 CONDIVISIONI
Immagine
La versione del marito di Federica Torzullo: "Avevamo una crisi, ma nulla di serio"
Cosa sappiamo della scomparsa di Federica Torzullo
"L'ultima volta la vidi litigare col marito, le urlava contro"
In corso ricerche con i droni
Scientifica nella villetta: dalle telecamere non è mai uscita di casa
Il marito unico indagato nell'inchiesta per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views